I militari della stazione di Bisceglie hanno arrestato un 16nne per minacce e tentata estorsione

Bari – minore arrestato per tentata estorsione. I militari della stazione di Bisceglie hanno arrestato un 16nne tunisino per tentata estorsione continuata, ad un giovane da poco maggiorenne.

Il minore in questione è arrivato, a quanto pare, a minacciare di morte la vittima, se non gli consegnava 1500 Euro,che stanco ha denunciato tutto ai militari dell’Arma.

Somma che serviva al 16nne per l’acquisto di un quantitativo di stupefacenti

I carabinieri, dopo la denuncia del giovane hanno attivato un servizio di controllo per avere maggior informazioni e per essere pronti ad intervenire all’incontro prefissato.

Il tunisino è arrivato a bordo di un auto, accompagnato da altre due persone. Per intimorire, ulteriormente, la vittima, ha sparato in aria un colpo con una pistola giocattolo modificata. I militari appostati nei pressi sono immediatamente intervenuti per fermare tutti e tre i presunti estorsori.

I carabinieri hanno consegnato il minore alla Procura della repubblica per i minori, e accompagnato all’istituto penale minorile. Il giudice ha convalidato il fermo, attribuendogli i reati di tentata estorsione, porto d’arma giocattolo modificata/( priva del tappo rosso)e spaccio di stupefacenti.