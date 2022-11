Brindisi – Svolta nelle indagini: figlio indagato per occultamento di cadavere

CEGLIE MESSAPICA – I carabinieri, dopo il ritrovamento del cadavere nel congelatore a pozzetto, hanno rintracciato il figlio dell’anziana donna di 82 anni, con cui la stesso viveva in una piccola abitazione nelle campagne di Ceglie Messapica (Brindisi). Il 55enne Angelo Bellanova, figlio della donna, dopo il ritrovamento del cadavere è stato portato dai carabinieri in caserma. L’uomo è stato sentito dal Pm della procura di Brindisi, Mauron Gallone in modo da chiarire i contorni della vicenda. Al momento l’ipotesi di reato per il quale si procede è occultamento di cadavere ai sensi dell’art. 412 c.p

Dalle prime verifiche , nonostante il cadavere fosse completamente congelato, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza anche se sarà l’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ad accertare le cause del decesso dell’anziana donna.

E’ morta per cause naturali ha dichiarato il figlio Angelo Bellanova, e avrebbe vegliato la madre deceduta alcuni giorni fa. E’ quanto emerso dall’interrogatorio del figlio durato tre ore. Bellanova che ha sempre vissuto con l’anziana madre e percettore di una pensione di invalidità, dopo un incidente sul lavoro, non riusciva a separarsi da lei che lo aveva cresciuto da sola.

Il cadavere della donna è stato rimosso dal congelatore e portato nell’obitorio. I carabinieri stanno ultimando gli ultimi accertamenti all’interno dell’abitazione.