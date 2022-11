Taranto – Dove ascoltare le bande di Santa Cecilia

𝗜 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 “𝗦. 𝗖𝗲𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮” 𝗲 “𝗚. 𝗣𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼”, 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗮𝘁𝘁𝗿𝗼 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗶 𝗲 𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶, 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦. 𝗖𝗲𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗶𝗹 𝟮𝟮 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮.

📯 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗶𝗮𝘁𝗶 “𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗲𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮” 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 – 𝗠. 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗴𝘂𝗰𝗰𝗶

🎺 𝗢𝗥𝗘 𝟬𝟮:𝟬𝟬 – 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗣𝗢

Via Matteotti ang. Via Regina Margherita (piazza Garibaldi)

Lungomare Vittorio Emanuele II ang. Via Mazzini/C. Giovinazzi

Via Crispi ang. Via Bruno (nei pressi dell’Ospedale SS. Annunziata)

Via Crispi ang. Via Mazzini

Via Crispi ang. Via Di Palma

Corso Umberto ang. Regina Elena

Corso Umberto ang. Via Nitti

Corso Umberto ang. Via Giovinazzi (Piazza della Vittoria)

Via Principe Amedeo ang. Via Giovinazzi

Via Principe Amedeo ang. Via Duca di Genova

Via Principe Amedeo ang. Via Crispi

Piazza Ramellini

Via Cesare Battisti ang. Via Aristosseno

Via Cesare battisti ang. Via Pacuvio

Via Cesare Battisti ang. Via Cagliari

Via Cesare Battisti ang. Via Pola

Viale Magna Grecia ang. Via Plateja

Viale Magna Grecia Ang. Via Dante (nei pressi della Concattedrale)

Via Dante ang. Via Zara

Via Dante ang. Piazza Pio XII

Via Dante ang. Aristosseno

Via Dante ang. Via Capecelatro (piazza Acanfora)

Via Oberdan ang. Via Minniti

Via Oberdan ang. Via Cavallotti

Piazza Ebalia

Via Berardi ang. Via Mazzini

Via De Cesare ang. Via Anfiteatro

Via De Cesare ang. Via D’Acquino

via Garibaldi ang. Via S. Egidio

Via Garibaldi ang. Vicolo S.Marco

Via Garibaldi ang. Via Cariati

🎺 𝗢𝗥𝗘 𝟬𝟲:𝟬𝟬 – 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗣𝗢

Via Cesare Battisti ang. Via Bari

Via Cesare Battisti ang. Via Bergamini

Viale Unicef

Piazzale Borsellino

Via Galileo Galilei per via Alberto Sordi

Via Lago di Levico ang. Via Don Diego Ma­rturano

(prosegue in direzio­ne San Vito) Viale Jonio ang. Via Merluz­zo

Viale Jonio ang. Via S. Vito

Via Vizzarro ang. Via Lido Bruno

Via Vizzarro ang. Via Palamiti II

Via Lama ang. Via Br­igantini

Via Lama ang. Via Na­rcisi

Via Primule ang. Via Peonie

Circonvallazione dei Fiori ang. Via Bego­nie

Circonvallazione dei Fiori per via Grego­rio VII ang. via Bia­nco Spino

Via Gregorio VII ang. Via Carlo Magno

Via Gregorio VII ang. Via Francesco Como

Via Mediterraneo ang. Viale Europa (roto­nda)

Viale Europa ang. Via Tursi

Viale Europa ang. Via Michelangelo Buona­rroti

Corso Vittorio Emanu­ele II ang. Via Bocc­accio

Via Cavalcanti ang. Via Atlantico

Via Domenico Savino ang. Via Brunelleschi

Via Domenico Savino ang. Via Mulino

Corso Vittorio Emanu­ele II – Piazza della Vittoria

Corso Vittorio Emanu­ele II ang. Via Gari­baldi

Corso Vittorio Emanu­ele II ang. Via Carlo Cacace

Corso Vittorio Emanu­ele II (nei pressi della Chiesa della Ma­donna di Fatima)

📯𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 “𝗚. 𝗣𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼” 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 – 𝗠. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲𝘁𝘁𝗶

🎺 𝗢𝗥𝗘 𝟬𝟮:𝟬𝟬 – 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗣𝗢

Viale Virgilio ang. Via Minniti

Viale Virgilio ang. Via Umbria

Viale Virgilio ang. Via Lucania

Via Campania ang. Medaglie D’Oro

Via Medaglie d’oro ang. Via Lucania

Via Medaglie d’oro ang. Via Abruzzo

Via Umbria ang. Corso Italia

Via Abruzzo ang. Corso Italia

Corso Italia ang. Via Campania

Corso Italia ang. Viale Magna Grecia

Viale Magna Grecia ang. Via Lago di Varano

Viale Magna Grecia ang. Viale Liguria

Viale Liguria ang. Via Puglie

Viale Liguria ang. Via Salento

Viale Liguria ang. Via Emilia

Viale Liguria ang. Corso Italia

Via Lago di Nemi ang. Via Lago Trasimeno

Via Scoglio del Tonno ang. Viale Pirro

Via Scoglio del Tonno (nei pressi della Clinica Bernardini)

Via Scoglio del Tonno per via del Rinascimento

Via Lago di Pergusa ang. Via Laconia

Via Lago di Pergusa ang. Via lago Ampollino

Via Cripta del Redentore

da Via Lago di Nemi per via Golfo di Taranto ang. via Salina Piccola

Via Golfo di Taranto (nei pressi della Clinica Verde)

Via Lago di Albano

Via Lago di Montepulciano

Via Lago di Garda (per Corso Italia)

Corso Italia ang. Via Japigia

Via Japigia ang. Via Peluso

Via Japigia ang. Via Minniti

Via Minniti ang. Via Dante

🎺 𝗢𝗥𝗘 𝟬𝟲:𝟬𝟬 – 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗣𝗢

Piazza Fontana

Viale Duca D’Aosta (nei pressi della Stazione Ferroviaria)

Via Orsini (nei pressi della Chiesa di S. Francesco De Geronimo)

Via Orsini ang. Via Verdi

Via Orsini ang. Via Michelangelo Buonarroti

Piazza Gesù Divin Lavoratore

Via S. Francesco d’Assisi

Via Pirandello

Via Deledda

Via Archimede

Piazza Masaccio

Via Galeso ang. Via Angeli Custodi (per andare a Paolo VI)

Viale Cannata ang. Via Achille Grandi

Viale Cannata ang. Corso Buozzi (nei pressi della caserma dei C.C.)

Corso Buozzi ang. Plesso Primo Maggio

Corso Buozzi (nei pressi dell’Ospedale Nord)

Corso Buozzi per via De Gasperi/Via del Lavoro

Via del Lavoro per via Miglioli

Via Murri per via Grandi

Via Pastore

Via Sommovico

Corso Buozzi ang. Via dell’Artigianato

Viale Cannata per via Grandi (nei pressi della Motorizzazione)

Via XXV Aprile

(per S.S. 106 direzione Lido Azzurro) – Via Calata Penna inversa

Via Calata dello scapolo

Corso Tara

Via Calata Carbonaro.

𝗟𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗿𝗶𝗽𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼, 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝘁𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶, 𝗶𝗹 𝗴𝗶𝗿𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝟳 𝗲 𝟮𝟰 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗲 𝗶𝗹 𝟭𝟮, 𝟭𝟯, 𝟭𝟰 𝗲 𝟭𝟱 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀.