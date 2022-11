PUGLIA Sport – Derby di Puglia infuocati con vittorie del Cerignola e della Virtus

Partite risolte nel secondo tempo. Ribaltone del Cerignola

Se Taranto non ride sicuramente piange Foggia. Esultano le più piccole. (Francavilla e Cerignola). Eppure, nel primo tempo, nessuno avrebbe scommesso su di loro.

Foggia-Cerignola 2-3. Derby di nome e di fatto. Parte bene il Foggia che va in gol al 18’ direttamente su calcio d’angolo con Costa. Al 52’ i rossoneri raddoppiano con un gol a giro di Peralta. Al 58’ è Russo, per il Cerignola, ad andare in rete ispirato da Melcore . Al 74’ è Melcore ad insaccare a porta vuota. All’81’ la beffa: Neglia riceve a centro area e infila Nobile per la vittoria del Cerignola. Il Foggia dovrà fare mea culpa. Brutto arresto per gli uomini di Gallo che si allontanano dal quarto posto sperato.

Virtus-Taranto 3-0. Partita combattuta anche al Novarredo di Francavilla, a dispetto del risultato. Virtus in vantaggio con Solcia al 53′ con tiro dal limite. Raddoppio di Patierno su rigore al 86’. Taranto allo sbando nel finale che prende il terzo gol all’89’ da Enyan. Nel primo tempo era stato annullata una rete a Cardoselli.

0 Shares