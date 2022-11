Lecce – Ottimo pareggio, 1 a 1, del Lece contro l’Udinese. Un buon Lecce strappa un punto a Udine e affianca lo Spezia in classifica. La tredicesima giornata si apre con il pareggio per 1 a 1 tra Udinese e Lecce alla Dacia Arena. Segno X non usuale negli incontri tra queste due formazioni, che si sono divise la posta solo 2 volte in 29 sfide di A (il precedente nel 2008 in casa dei pugliesi). In rete Colombo e Beto.

Bari – Il Bari non va oltre il pari contro il Benevento. Dopo la mezz’ora, la squadra di Fabio Cannavaro passa in vantaggio al minuto 37. Gran pressing in area di Forte che recupera il pallone e lo scarica per Improta che da fuori fa partire un fendente che s’infila alle spalle dell’incolpevole Caprile. Alla mezz’ora del secondo tempo il Bari pareggia. Dopo l’intervento del Var il direttore di gara Camplone assegna il calcio di rigore ai pugliesi. Dal dischetto Cheddira non sbaglia e fissa il punteggio sull’1-1. Finisce 1-1.

Foggia – Questa sera Foggia-Avellino. Ultimissime. Pugliesi in netta risalita: 10 punti nelle ultime quattro partite hanno rilanciato i Satanelli ai confini della zona playoff. Mister Gallo vuole la definitiva consacrazione per dare una svolta al campionato, la terza vittoria consecutiva potrebbe davvero regalare una fiducia nuova e permetterebbe di fare un grande balzo in classifica. In casa rendimento altalenante: 3 vittorie e 2 sconfitte.

Andria-Monopoli. Pari e patta tra Fidelis Andria e Monopoli nel derby tutto pugliese della 12^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: finisce 1-1 al Degli Ulivi tra biancoazzurri e biancoverdi al termine di una partita equilibrata nella prima frazione e letteralmente dominata dai padroni di casa nella ripresa.

Taranto – Ancora una sconfitta esterna per i rossoblu di Capuano alla 12^ giornata del campionato di serie C, in casa del Picerno. I lucani piegano, in casa per 2-1, il Taranto e abbandonano l’ultimo posto in classifica grazie al gol, nel secondo tempo, di Esposito. Per i pugliesi, trattasi della settima sconfitta di cui un fra le mura amiche, 6 in trasferta. Da segnalare un chiaro rigore nel finale non dato agli ionici.