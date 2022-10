L’innovazione in campo tecnologico consente di effettuare diagnosi sempre più precise ed accurate anche in fasi precoci delle patologie. Anthea Hospital di Bari, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il SSN, eleva la qualità del servizio di Diagnostica per Immagini, coordinato dalla dott.ssa Domenica Tritto, con una nuova TC caratterizzata da una tecnologia all’avanguardia.

Il nuovo tomografo computerizzato, grazie ad un sistema a doppia sorgente radiogena, permette di indagare, diagnosticare o escludere, in tempi estremamente ridotti, un ampio spettro di patologie. La velocità di esecuzione si associa ad immagini ad alta risoluzione, che consentono lo studio delle strutture anatomiche anche di piccole dimensioni.

L’utilizzo di un sistema di scansione a doppia energia e a doppia sorgente fornisce indicazioni accurate sulla morfologia e sulla differenziazione del materiale all’interno dei tessuti per una diagnosi ancora più precisa.

I vantaggi per il paziente sono molteplici, a partire dalla riduzione dell’esposizione alle radiazioni. L’innovazione di questa tecnologia, che incorpora due tubi a Raggi X e contribuisce alla velocità di scansione, permette infatti di effettuare indagini diagnostiche riducendo la dose radiante fino all’80% rispetto alla dose necessaria con l’indagine classica, senza perdere in definizione delle immagini. Un dato di fondamentale importanza per chi necessita di controlli periodici per follow-up oncologici, ma anche per pazienti in età pediatrica.

La nuova TC consente inoltre di effettuare esami con una minor quantità di mezzo di contrasto, vantaggio particolarmente utile nei pazienti con valori di creatininemia al limite e nei pazienti fragili (come quelli affetti da obesità).

La rapidità di esecuzione degli esami è un ulteriore plus della nuova TC: le immagini di un intero organo vengono acquisite in una singola rotazione con una velocità di scansione pari a 737 millimetri al secondo. L’esecuzione di una TC al torace richiede meno di 1 secondo e una scansione total body viene eseguita in meno di 5 secondi. Falsi positivi e artefatti da movimento vengono minimizzati dalla rapidità di esecuzione, rendendolo un esame adatto anche a pazienti claustrofobici, anziani, bambini e politraumatizzati.

Questa particolare TC viene impiegata, oltre che in ambito neurologico e oncologico, anche per esami cardiologici e vascolari: grazie alla rapidità di esecuzione (una rotazione del macchinario avviene in 0,25 secondi) è possibile effettuare esami anche su pazienti con frequenza cardiaca elevata o instabile, ottenendo un imaging cardiaco di alta qualità. Inoltre, la presenza di software di ricostruzione consente di quantificare la presenza di calcio nelle coronarie per verificare la presenza iniziale o avanzata della patologia coronarica, e visualizzare precocemente aneurismi, placche, stenosi, anomalie vascolari.

“Oggi possiamo contare su tecnologie diagnostiche altamente performanti. Queste, unite ai progressi nell’ambito della cardiochirurgia e all’alto volume di procedure eseguite, permettono di dare al paziente una diagnosi precoce e una possibilità di intervento anche in casi particolarmente complessi, considerati in passato talvolta inoperabili – commenta il prof. Giuseppe Speziale, cardiochirurgo ad Anthea Hospital e coordinatore delle Cardiochirurgie di GVM Care & Research –. L’obiettivo resta quello di individuare il percorso terapeutico più idoneo per il singolo paziente e restituire una qualità di vita migliore”.

c. s. ufficio stampa GVM Care & Research