Perineo femminile, “Educare per prevenire” Un team di professioniste specializzate si fanno portavoce di una importante campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione e al trattamento delle disfunzioni e dolore pelvico che colpisce una sempre più alta percentuale di donne.

Venerdì 19 maggio alle ore 18.00 ad Altamura, presso Agorateca, si è svolto un primo incontro dal titolo “Perineo femminile, dalla prevenzione alla riabilitazione”, organizzato dalla Dott.ssa Valentina Galtieri Fisioterapista specializzata in R.perineale o R.diastasi con metodo ipopressivo, la dott.ssa Lucia Dileo- Fisioterapista specializzata in R.pavimento pelvico, la dott.ssa Alessandra Disabato- Ostetrica e la dott.ssa Maria Indrio-Educatrice Perinatale

Un appuntamento che ha mirato e puntato all’informazione e al confronto, per conoscere le tecniche preventive, lo stile di vita da adottare, lo screening necessario e i nuovi trattamenti per la cura delle disfunzioni e del dolore pelvico.

Un team di professioniste specializzate hanno relazionato su ciò che ogni donna deve sapere perché dubbi e paure non limitino il corretto approccio consapevole alla prevenzione e alla malattia.

Difficilmente si parla di prevenzione del perineo: poche donne conoscono questa parte del loro corpo e tanto meno sono a conoscenza delle sue funzioni e delle attenzioni che meriterebbe gli fossero rivolte, non solo quando insorgono delle problematiche, ma ancor prima, come pratica di salute quotidiana.

Qual è il momento giusto per agire in termini di prevenzione, relativamente all’area perineale?

La risposta è: il prima possibile, poiché in tutte le fasi del ciclo vitale femminile è possibile intervenire, chiaramente nei modi e tempi adeguati, per favorire la salute di questa parte del corpo, poco conosciuta e spesso dimenticata.

Tutte le donne dovrebbero essere informate del fatto che il Pavimento Pelvico non è solo una struttura muscolo-aponeurotica, della sua anatomia e delle sue fisiologiche funzioni, ma dovrebbero essere consapevoli che esso è un’entità estremamente complessa, profonda, strettamente legata alla sfera emotiva, sentimentale e sessuale.

Il Perineo è lo specchio della vita di ogni donna, in tutte le fasi in cui si verificano mutamenti biologici, psichici e sociali: pubertà, fertilità, gravidanza, parto, allattamento, puerperio, climaterio, menopausa, senilità. Ogni donna deve essere cosciente che il suo corretto funzionamento può influenzare la qualità della sua esistenza: migliorandola, in una popolazione che viene ad avere una prospettiva di vita che fino a cinquant’anni fa non era contemplata, con tutti i problemi che il prolungamento della vita media comporta.

L’educazione va iniziata al più presto, mettendola in atto in tutte le fasi del ciclo vitale femminile: a partire dall’infanzia, attraverso l’educazione, in adolescenza, durante l’età fertile e non solo in gravidanza e post partum a causa dell’insorgenza di disturbi.

Tutte le donne, ma anche tutti gli uomini, hanno un perineo, però non sanno bene né cosa sia né come sia strutturato né a cosa serva. Il perineo o pavimento pelvico è un insieme di strutture muscolari, disposte su tre strati (superficiale, medio e profondo), che concorrono a svolgere diverse funzioni.

Il perineo può essere infatti sollecitato e subire variazioni nella statica e nello svolgere a pieno le sue funzioni a causa di:

Gravidanza (per aumento del peso, dovuto alla crescita dell’utero, che si scarica sul perineo);

(se non vengono rispettati i tempi di dilatazione del collo e discesa del bambino e della donna nell'avvertire il premito, si possono causare danni alle strutture viscerali. Anche l'episiotomia influisce sulla salute del perineo).

(a causa della riduzione degli estrogeni, si va incontro ad atrofia della mucosa vaginale e alla riduzione del collagene delle strutture perineali).

Vi sono poi sport impattanti, come crossfit, corsa, pallavolo, che vanno ad alterare la statica pelvica e in perinei già sollecitati, possono andar a peggiorare la situazione.

Un perineo non in salute può presentare diverse disfunzionalità quali:

Incontinenza urinaria e/o fecale da urgenza, da sforzo o mista,

Prolasso degli organi pelvici di diverso grado di descensus,

Difficoltà nel riempimento/svuotamento di vescica e/o retto,

Ritenzione urinaria,

Stipsi,

Emorroidi,

Dolore ai rapporti sessuali,

Ipotono,

Ipertono,

, Vulvodinia.

È possibile sia prevenire queste situazioni che rieducare il perineo, previa valutazione da parte di un operatore qualificato, con esercizi specifici e modificando determinate abitudini quotidiane.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità essere in salute non significa semplicemente non avere malattie o infermità. Nella sua definizione la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Un aspetto fondamentale è la prevenzione. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento, ridurre il rischio di sviluppare delle malattie eliminando i fattori alla loro base e identificarle precocemente, in modo da poter intervenire quando è più facilmente trattabile e le probabilità di guarigione sono più elevate.

Le dottoresse hanno lanciato un messaggio chiaro sull’importanza della prevenzione, tra i cittadini di Altamura, altresì sensibilizzando le istituzioni e la comunità su questo fondamentale tema e sulle azioni necessarie per garantire il diritto alla salute. Un incontro aperto a tutta la popolazione e alle istituzioni perché la diffusione della cultura della prevenzione possa essere verbo da diffondere e possa scongiurare o comunque limitare gli interventi più invasivi.