Inaugurate due sale operatorie avanzate all’IRCCS “De Bellis”

L’inaugurazione di due nuove sale operatorie all’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte segna un’epoca innovativa nella gestione della chirurgia addominale non oncologica e bariatrica in Puglia. Questo significativo avanzamento, supportato da un finanziamento regionale di un milione di euro, trasforma gli spazi un tempo dedicati alla sala parto e alla sala operatoria di ginecologia-ostetricia in centri all’avanguardia per interventi chirurgici.

Con la presenza di figure istituzionali come l’onorevole Ubaldo Pagano e il Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale, la cerimonia ha simboleggiato non solo un progresso tecnologico ma anche un impegno verso l’eccellenza sanitaria.

La prima sala operatoria si prefigge di programmare, dal prossimo anno, circa 1.500 interventi di chirurgia addominale non oncologica, mentre la seconda sala sarà focalizzata sulla chirurgia bariatrica, con l’obiettivo di mille interventi.

Enzo Delvecchio, presidente del Civ, ha enfatizzato l’importanza di queste sale per il futuro della chirurgia in Puglia. La chirurgia bariatrica, in particolare, è un settore in rapida crescita, e l’IRCCS “De Bellis” si sta posizionando come leader in questo campo in Puglia, puntando a diventare un centro di eccellenza riconosciuto dalla Sicob, società italiana di chirurgia dell’obesità.

Questa inaugurazione è più di un semplice aggiornamento infrastrutturale; rappresenta un miglioramento significativo nella qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini. Riducendo le liste d’attesa e aumentando la sicurezza delle procedure, l’IRCCS “De Bellis” sta fissando nuovi standard nel settore della salute.

L’inaugurazione delle nuove sale operatorie all’IRCCS “De Bellis” non è solo un traguardo per l’istituto, ma anche un passo avanti per la sanità in Puglia. Con queste nuove strutture, l’IRCCS “De Bellis” si conferma come un punto di riferimento per la chirurgia addominale e bariatrica, migliorando significativamente l’accesso e la qualità delle cure per i pazienti.

