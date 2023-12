Ancora un colpo di scena del Sindaco di Taranto Melucci

Una nuova svolta politica agita la scena a Taranto, dove il Sindaco Rinaldo Melucci ha emesso una nota stampa per aggiornare i cittadini sulla situazione politica in città.

Come già noto, il Sindaco Melucci aveva precedentemente abbandonato il Partito Democratico per unirsi a Italia Viva di Matteo Renzi, portando con sé alcuni consiglieri comunali. Oggi, tuttavia, le carte si rimescolano, poiché quei consiglieri che si erano uniti a Italia Viva sono ritornati ai loro partiti di origine.

Il comunicato stampa del Sindaco fornisce un quadro chiaro degli sviluppi recenti. Melucci dichiara che, nonostante la sua dichiarata apertura al confronto, non sono giunte proposte formali da parte dei livelli regionali dei partiti di centrosinistra all’amministrazione comunale, almeno fino a questo momento.

Un ulteriore sviluppo significativo è l’uscita degli esponenti civici dal gruppo consiliare di Italia Viva. Il Sindaco sottolinea che, nonostante non voglia entrare nel merito delle richieste relative alla libertà delle persone, sembra che il perimetro della maggioranza originaria sia stato completamente ripristinato.

Il Sindaco Melucci ha preso una decisione importante nell’interesse esclusivo della città: si è sospeso da ogni impegno con Italia Viva. Questo gesto, oltre a sottolineare l’attenzione per il bene della comunità, sembra indicare una necessità di distacco da dinamiche politiche che potrebbero aver influito negativamente sul contesto locale.

Rispetto alle richieste dei partiti di centrosinistra, il Sindaco assicura che non ci sono elementi critici che possano ostacolare la discussione del bilancio preventivo del Comune di Taranto, già fissata per domani, 19 dicembre. Egli sottolinea anche che la norma prevede l’approvazione del bilancio entro e non oltre il 31 dicembre.

Con il Sindaco che si sospende da Italia Viva e con il perimetro della maggioranza originaria che sembra essere stato ripristinato, la palla è ora nelle mani dei consiglieri comunali. Melucci ribadisce l’invito a un tavolo di confronto con gli esponenti politici della coalizione “Ecosistema Taranto” dopo gli impegni amministrativi in argomento.

La situazione politica a Taranto rimane dunque fluida, e i cittadini sono in attesa degli sviluppi successivi mentre la città si prepara ad affrontare le sfide del prossimo anno