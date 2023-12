Tilt e realtà virtuale: i migliori artisti immersivi delle emozioni “Il circo è una delle più antiche forme d’arte, che accompagna l’uomo da sempre e che ancora oggi emoziona milioni di donne e uomini in ogni nazione”.

Il 2016 fu l’anno delle realtà virtuale, iniziando a conquistare il cuore degli appassionati.

Ben prima dei videogiochi, l’idea della realtà virtuale aveva cambiato un altro settore dell’entertainment: il cinema e successivamente il teatro, oggi anche l’arte circense.

La realtà virtuale e l’arte circense un connubio in itinere: sono decine gli spettacoli che hanno preso spunto da un mondo parallelo fatto di connessioni e relazioni tridimensionali. Matrix è un po’ la summa del rapporto tra film e realtà virtuale.

La storia evolutiva dell’essere umano e della sua socialità, è scandita e influenzata dal susseguirsi di mezzi che mediano tra la realtà e la nostra comprensione della stessa.

La realtà virtuale ha aperto le porte a una nuova evoluzione del circo. Ci troviamo dunque di fronte a un nuovo mezzo narrativo dalle grandissime potenzialità.

The Cirque Tilt è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi e a sognare.

Ancora, dunque, un successo per “Le Cirque Tilt” reduce da una stagione piena di ulteriori soddisfazioni e riconoscimenti, come quelli ottenuti con Alis. Soddisfazioni e riconoscimenti che continuano a gratificare non solo il direttore, ma anche i suoi artisti, sempre più desiderosi di scalare le vette del mondo della danza professionistica circense.

Emozionarsi attraverso l’arte della danza, non è stato difficile con lo spettacolo “Le Cirque Tilt”, andato in scena al Teatro Team di Bari. Non un semplice spettacolo, ma un incantevole spettacolo di danza circense con la direzione artistica di Anatoly Zalevskiyy, artistic director, pluripremiato artista del Cinque du Soleil e di Nouveau Cinque, con alle spalle già importanti collaborazioni professionali e prestigiosi riconoscimenti.

Le Cirque Tilt nel suo spettacolo ha donato una veste poetica ed evocativa al mondo virtuale, trasfigurandolo in un susseguirsi di emozionanti coreografie di danza acrobatica e non solo.

E’ così che un’esplosione di energia positiva non poteva non trovare il suo miglior nascondiglio tra le oramai riconosciute virtù dei Performers e stelle pluripremiate dei grandi Circhi del Mondo e del Cirque du Soleil, per sublimarsi sul palcoscenico.

Da qualche anno finalmente le serate italiane brillano della luce favolosa delle migliori attrazioni dell’arte circense, senza animali. Spettacoli magnetici e applauditissimi, che fungono da cerniera tra le generazioni: piacciono, infatti, tanto agli adulti e ai bambini.

Le Cirque Tilt è riuscito a coinvolgere ed entusiasmare il pubblico con una stupefacente combinazione tra danza contemporanea e acrobatica.

Il capolavoro «Ready Player One» di Steven Spielberg è stato l’ispiratore per eccellenza del “percorso danzante” in cui le protagoniste sono state eclettiche coreografie bene interpretate in tutte le loro molteplici sfumature dai talentuosi artisti circensi, offrendo al pubblico esercizi spettacolari di elevata difficoltà o ad alto rischio.

Tilt ha debuttato nel 2019 ed è la seconda produzione internazionale della compagnia Le Cirque Top Performers, la stessa che ha ideato e prodotto il celebre Gran Gala ALIS (in tournée dal 2016), applaudito, in Italia e all’estero, da più di 300 mila spettatori.

Ingaggiando solo ed esclusivamente i migliori artisti del mondo, Le Cirque Top Performers ha riunito nelle sue produzioni arti circensi, musica, teatro e danza.

Numeri aerei e a terra che hanno incantato e tenuto con il fiato sospeso. L’eccellenza delle arti circensi contemporanee con musica e danza.

TILT ha catapultato lo spettatore nella realtà virtuale. Uno show della durata di 90 minuti senza intervallo che ha visto in scena uno spettacolo unico ed emozionante con un cast d’eccezione di 25 performer, scenografie originali e numeri aerei e a terra che hanno tenuto gli spettatori di ogni età con il fiato sospeso.

90 minuti di show elettrizzante e romantico senza l’uso di animali e con straordinari numeri oltre i limiti delle possibilità umane.

TILT rilegge il mondo virtuale e offre al pubblico una meravigliosa interpretazione dei valori del mondo reale, per poter vivere nuove vere emozioni ammirando esibizioni soliste e corali, che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che esaltano Amicizia, Alleanza, Verità, Amore.

Credere in sé stessi e nelle proprie capacità, perché, citando il film: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”.

Essere ciò che siamo veramente, perché alla fine conta solo la realtà.

Acclamato e applaudito in qualsiasi luogo, TILT prende per mano lo spettatore, rendendolo partecipe sin dal primo istante e riducendo al minimo la distanza fra il pubblico e l’artista.

Lo spettacolo, liberamente ispirato al film capolavoro Ready Player One di Steven Spielberg, ha entusiasmato il pubblico di ogni teatro in cui è andato in scena. Un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, ma dove tutto ciò che accade sul palcoscenico è vero.

Novanta minuti di puro spettacolo colmi di energia e di spettacolarità. A rendere possibile tutto questo, un gruppo di Top Performers mondiali di prim’ordine, artefici di incredibili numeri aerei e a terra, che emozionano e tolgono il respiro.

Il messaggio di fondo di TILT: un invito a vivere le proprie emozioni, a essere ciò che si è, a credere in se stessi e nelle proprie capacità; come ricorda il film di Steven Spielberg: «Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente».

L’impianto scenico ha visto sullo sfondo una costruzione in tubolari metallici a due piani, una specie di condominio a sei stanze, tre sotto e tre sopra, collegati con scale a vista, ognuna delle quali dotata di due porte girevoli che permettono infinite soluzioni di entrate ed uscite coreografiche degli artisti.

La realtà virtuale ha offerto gli strumenti per trasformare lo spettacolo in un’esperienza totalizzante e multisensoriale.

Performance significative per sperimentare lo spettacolo circense unico e di alta qualità senza animali, per imparare ad apprezzare spettacoli unici nel loro genere che combinano forza, agilità e creatività.

Il loro estro ha sapientemente coniugato arte, danza, spettacolo e cultura.

Nel corso della serata si sono susseguite esibizioni di ginnastica acrobatica, e performance di danza aerea ai tessuti e al cerchio, tra sorrisi e applausi. Uno spettacolo davvero imponente, originale e di spessore.

Gli acrobati hanno danzato su brani musicali di pura energia, le cui vibrazioni hanno toccato il cuore del pubblico presente.

Emozioni allo stato puro che hanno saputo trasmettere con la loro sicurezza, con garbo in ogni esibizione.

Emozioni che il pubblico non potrà e non vorrà mai dimenticare.