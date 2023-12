Mission Taranto | Il Sottosegretario al MIT, On. Tullio Ferrante, in prima linea per potenziare infrastrutture chiave

Nella giornata odierna, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’On. Tullio Ferrante, ha compiuto un importante viaggio a Taranto per esaminare da vicino lo stato di alcune cruciali opere viarie e ferroviarie della provincia. L’obiettivo principale della visita è stato quello di valutare gli interventi necessari per migliorare i collegamenti su gomma e ferro e garantire un aumento dei livelli di sicurezza, rispondendo alle esigenze delle comunità locali.

Accompagnato dal deputato di Forza Italia, On. Vito De Palma, dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia e dall’Ing. Vincenzo Marzi, Responsabile Compartimento Puglia di ANAS, il Sottosegretario ha approfondito gli aspetti operativi legati alla realizzazione di opere fondamentali per il territorio tarantino.

La prima tappa del tour è stata la Galleria “Mauro-Mottola” lungo la SS 100, dove sono in corso lavori di ripristino strutturale e manutenzione degli impianti. Allo stesso modo, sono stati esaminati i lavori in corso all’uscita per Massafra lungo la SS 7, con l’obiettivo di completare gli interventi e migliorare la sicurezza stradale, considerando anche l’aumento previsto dei flussi dovuto ai Giochi del Mediterraneo del 2026.

Successivamente, la delegazione si è recata presso la stazione di Taranto Centrale, al centro di un piano di interventi del valore complessivo di 72 milioni di euro, finanziati in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi interventi includono la riqualificazione dei siti, la realizzazione di un secondo accesso e di un nuovo terminal bus a Taranto Centrale, nonché la creazione di un terminal intermodale ferro-gomma a Taranto Nasisi, da completare entro il 2025, al fine di potenziare la competitività e la funzionalità della stazione.

“Il mio viaggio a Taranto mira a focalizzare l’attenzione del Ministero e del Governo su un’area vitale e strategica del Mezzogiorno,” ha dichiarato il Sottosegretario Ferrante. “Un territorio che richiede sostegno per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle sue connessioni, che costituiscono un nodo cruciale per lo scambio e l’interscambio nel Sud.”