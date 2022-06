Domani, venerdì 17 giugno, e sabato 18 luglio, in occasione della manifestazione Radionorba Battiti live 2022, sulla scia delle limitazioni alla sosta e alla circolazione previste nell’area della manifestazione e nelle zone limitrofe, l’ Atab ha previsto una serie di variazioni dei percorsi dei bus urbani e il potenziamento del servizio Park&ride con il posticipo delle ultime corse alle ore 2.30.

Si ricorda che per tutti i cittadini possessori di pass ZTL e ZSR D, fino al prossimo 31 agosto, sarà gratuita la sosta all’interno del Park&ride FBN di viale Vittorio Veneto.

Di seguito i dettagli delle variazioni dei percorsi delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 42, navetta “A” e “B” e gli orari dei park&ride.

Linea 2

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/

in direzione Via Mimmo Conenna ( S. Anna ): i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour svolteranno a sinistra per via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

linea 10

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12

in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza svolteranno a sinistra per piazza Eroi del Mare, a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario;

linea 14

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via degli Oleandri – Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza, svolteranno a sinistra per via piazza Eroi del Mare, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

PARK&RIDE

Navetta “A” prima partenza ore 5.30 ed ultima partenza ore 2.30.

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da corso de Tullio, lungomare Imperatore Augusto);

Navetta “B” prima partenza ore 5.20 ed ultima partenza ore 2.30.

in partenza da piazza Massari: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, corso Trieste (P&R Pane e Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, svolteranno a sinistra per via piazza Eroi del Mare, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari;

Navetta “C” prima partenza ore 5.30 ed ultima partenza ore 2.30.

in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus effettueranno il percorso ordinario

Navetta “AB” – Soppressa

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Verrà istituita una fermata provvisoria in via Carulli al civico 94.

Aree di sosta

“ Pane e Pomodoro ” ( corso Trieste – lato mare e lato terra )

“ Largo 2 Giugno ” ( viale Della Resistenza )

“ Vittorio Veneto ” ( lato mare e lato terra )

Le aree di sosta saranno attive dalle ore 5.15 alle ore 2.30; il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park&ride.