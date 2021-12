In vista dell’ appuntamento con lo spettacolo di Capodanno in piazza Libertà, la sera del 31 dicembre, che ricordiamo si svolgerà all’ aperto in un’ arena con posti a sedere assegnati, sono state disposte con apposita ordinanza le seguenti limitazioni alla sosta e alla circolazione:

· Dalle ore 00.01 del giorno 26 dicembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 3 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA ” sul C.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari;

· Dalle ore 00.01 del giorno 26 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA ” ed il “ DIVIETO DI TRANSITO ” su via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

· Dalle ore 00.01 del giorno 28 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA ” su via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli;

· Dalle ore 00.01 del giorno 28 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituita la “ FERMATA BUS ” su via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Roberto da Bari, che resterà fruibile fino alla interdizione al transito in occasione dell’ evento;

· Dalle ore 05.00 del giorno 21 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 4 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA ” in piazza Massari, ambo i lati della carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia ( sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno, rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale, solo fino alle ore 24.00 del 30 dicembre 2021 );

· Dalle ore 00.01 del giorno 26 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 29 dicembre 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il “ DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ” su corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli;

2. è istituito il “ SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE ” sull’ area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata, con direzione di marcia da via Roberto da Bari in direzione di piazza Massari;

3. è istituito l’obbligo di “ FERMARSI E DARE PRECEDENZA ” e “ DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA ” sull’ area di parcheggio di piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari;

· Il giorno 30 dicembre 2021, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 è istituito il “ DIVIETO DI TRANSITO ” sulle seguenti strade e piazze:

1. piazza Libertà;

2. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari;

· Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 14.00 del giorno 1 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA ” sulle seguenti strade e piazze:

1. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

2. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

3. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele

4. via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

5. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

6. via B. Petrone;

7. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

8. strada Palazzo dell’ Intendenza;

9. via Boemondo;

10. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;

11. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari ( sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale );

12. via De Rossi, tratto compreso tra via Crisanzio ed il civ. 213 ( per agevolare la svolta degli autobus di linea urbani );

13. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani);

· Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “ DIVIETO DI TRANSITO ” sulle seguenti strade e piazze:

1. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

2. piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

3. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II (eccetto veicoli diretti verso l’Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla);

4. via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

5. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni;

6. via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

7. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

8. via B. Petrone;

9. via Lombardi ( eccetto veicoli diretti verso l’Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla );

10. via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari ( eccetto veicoli in sosta c/o Garage Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla );

11. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;

· Dalle ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituita la “ AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO ”, sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi ( lato numerazione dispari );

2. è istituita la “AREA DI SOSTA RISERVATA AI TAXI” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Q. Sella (lato numerazione pari );

· Dalle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2022 alle ore 12.00 del giorno 3 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze connesse con lo smontaggio delle strutture, è istituito il “ DIVIETO DI TRANSITO ” sulle seguenti strade e piazze:

1. piazza Libertà;

2. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari;

· Dalle ore 00.01 del giorno 21 dicembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 4 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, E’ CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli con portata superiore ai 3,5 t., al servizio della società Music Art Management s.r.l. e delle altre aziende individuate dall’Amministrazione Comunale preposte alla logistica, purché muniti di apposito contrassegno vistato dal Comando della Polizia Locale.

Dalle restrizioni sono esclusi i mezzi al servizio della organizzazione, muniti di apposito contrassegno/autorizzazione rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale, sulle seguenti strade e piazze:

a. via Piccinni, tratto compreso tra via Roberto da Bari a via Cairoli;

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

c. piazza Massari, carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

d. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari.

Inoltre sono esclusi:

a. i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica;

b. i mezzi AMIU PUGLIA S.p.A. destinati ai servizi di pulizia e raccolta di rifiuti che potranno accedere alle aree interdette alla circolazione solo previa autorizzazione e indicazione degli organi di polizia stradale presenti sul posto.