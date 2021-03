Il derby allo Iacovone tra Taranto e Andria finisce in parità, con un punto che probabilmente serve più ai ragazzi di Laterza che ai biancazzurri. Ambedue le compagini però possono ritenersi soddisfatte. Al vantaggio ospite di Monaco risponde il pareggio di Santarpia.

LA CRONACA – La prima azione degna di finire sul taccuino è federiciana: al 7’ vi è una conclusione di Cerone, Ciezkowski mette in angolo. Il Taranto si vede al 14’ con una girata di Diaz che si spegne alta sulla traversa. Al 26’ arriva il vantaggio ospite: Monaco, con un preciso diagonale, porta in vantaggio i suoi. I rossoblù rispondono al 33’ con un tiro di Matute, il destro termina abbondantemente alto. I rossoblù si rivedono al 42’ con una punizione di Marsili, l’estremo difensore non trattiene e si accende una mischia in area, liberano gli andriesi. La prima parte di gara termina uno a zero in favore dei ragazzi di Panarelli.

Nella seconda metà non si gioca molto, la contesa è interrotta dai tanti falli. La prima occasione del secondo tempo arriva sugli sviluppi di un angolo al 60’: Bolognese effettua un tiro preciso che l’estremo difensore ionico mette in corner. I rossoblù trovano la rete al 66’: l’Andria sbaglia un disimpegno, Santarpia di destro batte Petrarca con un preciso tiro che vale l’1-1. Non sci sono più emozioni fino al termine della gara, che termina dopo quattro minuti di recupero. Il Taranto scenderà in campo domenica 14 per la trasferta a Portici, recupero della dodicesima giornata.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 10 marzo 2021, ore 14:30

Serie D girone H 2020/21 – recupero giornata 11

TARANTO-F. ANDRIA 1-1

RETI: 26’ Monaco (A), 66’ Santarpia (T) TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski – Boccia, Rizzo, Guastamacchia, Ferrara (89’ Mastromonaco) – Marsili, Matute – Guaita (51’ Versienti), Tissone (51’ Falcone), Santarpia (81’ Serafino) – Diaz. A disp.:Caccetta, Shehu, Marrazzo, Silvestri, Corvino.All.: Giuseppe Laterza. F. ANDRIA (3-5-2): Petrarca – Lacassia, Fontana, Venturini (53’ Paparusso) – Benvenga, Manzo, Monaco, Bolognese (64’ Pelliccia), Avantaggiato (64’ Carullo) – Figliolia (75’ Scaringella), Cerone (82’ Prinari). A disp.: Stasi, Clemente, Dipinto, Mariano. All.: Luigi Panarelli. ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Castaldo-Caputo). NOTE: Ammoniti: Venturini (A), Montervino dalla panchina (T) Avantaggiato (A), Boccia (T), Marsili (T), Guastamacchia (T), Monaco (A) Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

Foto: Taranto FC

