Il Taranto fra gli studenti

Un momento di aggregazione, conoscenza e immersione totale nella realtà scolastica del territorio. Nella mattinata di mercoledi 22 febbraio l’intera rosa del Taranto Football Club 1927 ha fatto visita agli studenti dell’istituto comprensivo ‘Luigi Pirandello’ nel quartiere Paolo VI di Taranto. L’incontro si è svolto all’interno dell’androne del plesso scolastico che ancora, purtroppo, non possiede una palestra e che funge da area adibita all’insegnamento dell’educazione fisica.



Una circostanza sulla quale il tecnico del Taranto FC Ezio Capuano ha voluto soffermarsi: “Bisogna dare l’opportunità a questi ragazzi di poter iniziare a trasformare i propri sogni nelle certezze del futuro in maniera adeguata”. Tanti i giovanissimi studenti che hanno assistito all’incontro con la squadra e la promessa è quella di tornarci quanto prima. “Sicuramente lo faremo nei prossimi giorni – dichiara il procuratore speciale del club Vittorio Galigani – per salutare tutti gli altri ragazzi che oggi non sono potuti essere qui con noi“. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Massimo Giove, dall’amministratore unico Rino Alfonso e dalla direzione scolastica dell’istituto Pirandello, ha visto la partecipazione attiva di calciatori e studenti i quali, dopo l’incontro formale e di confronto hanno potuto scambiarsi opinioni faccia a faccia, firmando autografi e scattando le classiche fotografie di rito. “Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un momento di conoscenza di uno sport di squadra in tutte le sue figure chiave – commenta il dirigente scolastico Antonia Caforio. Nell’ambito della promozione delle iniziative previste dall’insegnamento delle scienze motorie abbiamo chiesto la disponibilità ad un incontro al Taranto FC 1927 che ringraziamo vivamente. È stata per tutti una giornata diversa, di contatto con i calciatori con cui i ragazzi si sono confrontati con le loro domande. Abbiamo voluto regalare un momento differente unendo scuola e sport insieme perché riteniamo sia molto importante collaborare con chi lo sport lo pratica a livello professionistico. Ho visto gli alunni felici e non vediamo l’ora di ricambiare l’invito del club a tifare sugli spalti dello stadio Iacovone“.

Sulla pagina Facebook ufficiale è possibile visionare il video dell’intervento del tecnico Ezio Capuano.