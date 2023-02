Altamura, grande rassegna letteraria: “E’ questo il Fiore” Altamura, Venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 18:30, torna la rassegna “E’ Questo il Fiore”, organizzata al Comitato Fiore 50.

“Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà” come ci disse Italo Lavino ed è quello che vorremmo scoprire con ansia trepidante e grande partecipazione soprattutto, alla presentazione di alcuni libri nella cornice della splendida cittadina quale è la città di Altamura.

Un programma che sarà svolto nella sala conferenze del Comune di Altamura, con ingresso da via P. Caso. “E’ Questo il Fiore” è un evento realizzato dal Comitato Fiore 50 con la presentazione del libro: “L’Italia vista dal sud: Tommaso Fiore e Alessandro Leogrande (Edizioni dal Sud), di Rosarianna ROMANO.

Altamura, grande rassegna letteraria: “E’ questo il Fiore”

L’autrice che sarà presente all’incontro è una giovane pugliese di Gioia del Colle (BA), appassionata di storia contemporanea e sedotta dall’arte. Nel 2019 ha conseguito la laurea in Lettere Moderne presso l’Alma Mater Studiorum, ateneo bolognese dove nel 2021 è diventata dottoressa magistrale in Italianistica, Culture letterarie Europee e Scienze linguistiche.

«Come appare il nostro stivale visto dal Tavoliere delle Puglie e non dalla Pianura Padana?

Questa diversa prospettiva può essere offerta attraverso le lenti novecentesche del meridionalista Tommaso Fiore, messe a confronto con lo sguardo, a noi vicino, di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore che, raccogliendo e provando a ricomporre «i tanti cocci» dell’oggi, si richiamava al mondo di ieri. L’importanza del passato è uno dei fili rossi che si snodano in questo percorso, i quali legano insieme due autori di tempi diversi ma accomunati, in prima istanza, da un costante sguardo retrospettivo che consente loro di potenziare la descrizione che offrono del mondo; poi, dall’analogo anelito all’azione concreta, lungi da diagnosi teoriche non accompagnate da un riscontro autoptico, unico mezzo per realizzare un resoconto sincero della realtà sociale, economica, paesaggistica e – soprattutto – umana.

Sguardi diversi per raccontare le medesime esigenze di un popolo di formiche, per mezzo

degli stessi strumenti dell’intransigenza etica, del rigore intellettuale, della fiducia nel sapere come strumento decisivo di emancipazione sociale e di sviluppo civile, che rappresentano i caratteri distintivi della migliore tradizione intellettuale del mezzogiorno d’Italia.»

Dopo i saluti di Michelangelo MONTANARO (sub Commissario prefettizio del Comune di Altamura), di Pietro COLONNA (PROLOCO Altamura) e di Tonia MASSARO (componente della Giunta Camerale di Bari), ne discuteranno Vito Antonio LEUZZI (Presidente IPSAIC) e Leo PALMISANO (Sociologo e scrittore), coordinerà Michele VENTRICELLI (Presidente Comitato Fiore 50 – Altamura).

Sarà ancora possibile procurarsi una copia del calendario È QUESTO IL FIORE 2023 dedicato alla figura di Tommaso Fiore e alle ricorrenze più significative della sua biografia e più in generale della cultura democratica, antifascista, pacifista ed ecologista.

L’evento è in collaborazione con Feltrinelli point Altamura che curerà l’esposizione di alcuni libri della vasta opera di Tommaso Fiore.