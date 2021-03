Quasi 1500 il totale dei nuovi casi positivi nelle ultime 24ore in Puglia

10.526 test e 1.483 casi: 600 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 170 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

© 2021, Cosimo Lenti. Tutti i diritti riservati