Dov’è finito il Sindaco di Bari? A chiederselo sono i suoi stessi cittadini, quelli che le regole le osservano; che non fanno assembramenti; che escono lo stretto necessario; che usano non una, ma due mascherine contemporaneamente, quando escono di casa; che al centro commerciale non ci vanno proprio; che non vanno sulle spiagge né nei parchi. Si chiamano Antonio, Addolorata, Nicola e tanti altri che ci hanno inviato diverse email in redazione. Tutte dello stesso tenore, tanto che abbiamo deciso di rendercene conto personalmente inviando il nostro fotografo tra le strade di Bari in questi giorni

Le foto scattate non hanno bisogno di essere descritte, basta guardarle: strade piene di gente, assembramenti, tanti senza mascherine e, se le indossano, solo a mo’ di sciarpe e rigorosamente sotto il naso.

Nella città di San Nicola Sant’Antonio (De Caro), come qualcuno lo definisce, pare siano stati anticipati i tempi di un paio di mesi per i festeggiamenti della Festa della Liberazione… dal Covid, anche se sembrerebbe esserci, nell’aria, una invasione inglese che sta mietendo contagi, soprattutto in Puglia e nel barese, tanto da aver convinto, il Governatore Emiliano, a chiudere le scuole in presenza.

Sì, è vero, anche in altre città il clima non sembra essere diverso (tranne quello meteorologico che ha innalzato le temperature dopo i giorni di neve). Però Bari è balzata agli onori della cronaca lo scorso anno per i video e le esternazioni, comprese le sue lacrime, che hanno fatto il giro del mondo da parte del sindaco De Caro il quale, tra l’altro, è anche il Presidente Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia).

Qualcuno malignamente ha attribuito quei video, girati personalmente dal Sindaco e da un suo operatore che lo riprendeva per poi condividerli sui social alla imminente campagna elettorale.

Erano i mesi durante i quali, la ricandidatura del Governatore Emiliano alla presidenza della Regione Puglia era stata messa in discussione ed il primo cittadino di Bari sembrava il più papabile a prendere il suo posto.

Antonio De Caro avrebbe messo allora insieme tutti i partiti che sostenevano il Governo dell’epoca con l’approvazione dello stesso Conte.

“A casa…. a casa…. dovete soffrire qualche giorno e ne usciremo…. Dobbiamo rispettare le regole … Sto chiudendo tutto…. Devo chiamare le vostre fidanzate che vi devono dare con la mazza… ci ammaliamo, c’è una emergenza, mi farete ammalare di crepacuore… sul mare non si può stare… non si può stare seduti…si deve stare a 100 m di distanza … non con le mascherine sotto al naso”.

Oppure irrompeva nei supermercati o minacciava di chiudere gli ipermercati, quando c’erano gli assembramenti. Fece scalpore quando se la prese con un pensionato perché era uscito di casa e al quale era stata comminata una multa di 500 euro: “Bene hanno fatto i vigili. Pagala subito così hai la riduzione”.

Forse, quel poveretto avrà aspettato la pensione successiva per tornare a mangiare e pagare le bollette. Il “Sindaco e il suo operatore” erano dappertutto: nei parchi, sulle spiagge, sulla litoranea, nei quartieri e in città e ne aveva per tutti, compresi due poveretti che giocavano a ping pong.

Certo, da allora il virus è mutato continuamente! Ma perché, allora, non potrebbe cambiare l’atteggiamento del primo cittadino di Bari?

La variante inglese è diventata il nuovo reale pericolo per questa regione, cosi come la mancanza di posti letto, quelli in terapia intensiva, ben oltre la soglia stabilita, e del personale medico e sanitario che, nonostante siano stati spesi fior di quattrini (17,5 mln rispetto agli 8,5 previsti) senza gara pubblica per accelerare i lavori, vedono ancora ai nastri di partenza l’ospedale sorto all’interno della Fiera del levante, sul quale indaga la Procura.

Bari oggi registra una media (negli ultimi 7 giorni) di 23 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Ieri ne ha registrato 28 sempre ogni 100.000 abitanti. La media nazionale è di 20 casi

La speranza è che tutti gli altri Sindaci d’Italia, non seguano l’esempio del loro Presidente. Non è stata ancora istituita la Festa della Liberazione… dal Covid!

