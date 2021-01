Anche oggi domenica 3 gennaio 2021 in Puglia, calo di tamponi registrati (7.591) dei quali ne sono risultati positivi 950: 427 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Il tasso di positività scende a 12,5%. Ma il dato da tener presente è soprattutto quello dei ricoveri ordinari con sintomi che sono 1476 e soprattutto e i 136 in terapia intensi di cui 11 oggi.

Ci Sono stati 25 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

