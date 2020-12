Un grande successo per la presentazione in streaming dell’attesissimo calendario STOP AL BULLISMO e CYBERBULLISMO 2021. Durante l’evento, che è stato trasmesso anche in diretta social, sono state mostrate in anteprima le immagini dell’opera di sensibilizzazione.

Alla conferenza erano presenti Ferruccio Flavio Valzano e Lisa Sella, presidente e vicepresidente del Comitato UISP CSC, nonché dell’asd “Borgonuovo Settimo” Fabio De Nunzio, Vittorio Graziosi, Gabriele Cannone e Fabrizia Lovarini esperta di politiche educative del Comitato. Alla conferenza hanno inoltre preso parte esponenti della pubblica amministrazione, in prima linea contro le discriminazioni: la sindaca di Settimo T.se Elena Piastra, Daniele Volpatto, assessore allo sport e l’assessore Alessandra Girard che si occupa di educazione e tutela dei minori. È inoltre intervenuto l’assessore alla sicurezza del Comune di Fiano, Rori Sforza, con cui il Comitato ha già collaborato in passato per progetti di inclusione. Elena Piastra e gli assessori hanno evidenziato l’importanza della prevenzione, che può essere fatta anche e soprattutto attraverso lo sport. Prevenzione e consapevolezza sono due punti cardine per la lotta al bullismo. È intervenuta infine la Presidente Regionale UISP Piemonte che ha evidenziato l’importanza di azioni educative e informative control il bullismo, come questo progetto. Ferruccio Valzano, il presidente del Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chivasso, ha raccontato come è nata la collaborazione con Fabio De Nunzio, attore e inviato di Canale 5 e Raiuno. La collaborazione è nata proprio a Settimo, durante la presentazione del libro di De Nunzio “Sotto il segno della bilancia news”, testo che ha rilanciato il bisogno di combattere il bullismo e cyberbullismo. Fabio de Nunzio ha presentato il progetto, di cui ha curato la regia.

Il calendario e gli eventi ad esso correlato sono uno strumento di prevenzione che porta con sè un messaggio di altruismo: aiutare chi è in difficoltà e non discriminare nessuno. Vittorio Graziosi, scrittore e curatore delle didascalie ha ricordato che esistono diversi tipi di bullismo e di quanto sia importante dare voce alle vittime. Questo permette alla cittadinanza di riconoscere il problema e denunciarlo. I ragazzi devono diventare più consapevoli e denunciare atti di bullismo a cui assistono. Attenti e attivi durante la conferenza, proprio i ragazzi che hanno partecipato agli scatti: i giovani atleti delle associazioni sportive “Borgonuovo Settimo” e “BC Baseball”. Lisa Sella, vicepresidente del Borgonuovo, nonché del Comitato Territoriale ha parlato dell’effetto positivo che gli scatti hanno avuto sui ragazzi. Nel rappresentare le scene di bullismo le ragazze e i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza e si sono sensibilizzati sul tema. Il calendario diventa così uno strumento di socializzazione fra i ragazzi e di lotta al bullismo. Saranno le immagini a parlare e a sensibilizzare la cittadinanza. Il calendario verrà distribuito ai dirigenti scolastici, alle associazioni giovanili, all’ASL, agli altri Comitati UISP Piemontesi e UISP nazionale, a tutti gli stakeholder nazionali interessati.

Il Presidente del Comitato ha chiuso la conferenza ringraziando per il patrocinio la Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Settimo Torinese e Biblioteca Archimede e gli sponsor: Cyberteam, Unicredit Banca, Allianz, Cardin Elettronica, La Meridiana Hotel, Ristorante Via Caracciolo, PBM snc. Gli sponsor si sono mostrati molto disponibili a continuare la collaborazione in futuro e a mettersi in gioco per nuove azioni contro il bullismo e il cyberbullismo.

UISP COMITATO TERRITORIALE CIRIÉ – SETTIMO – CHIVASSO APS UISP COMITATO TERRITORIALE CIRIÉ – SETTIMO – CHIVASSO APS – Unione Italiana Sport Per tutti Via Matteotti N°16 10073 CIRIÈ (TO) Tel 011-9203302, Via P. Giannone N°3 10036 SETTIMO T.se (TO) Tel 011-8028895 Fax 011-8028896 C.F. 92013400012 – P.IVA 11404180017 -cirie@uisp.it – settimo@uisp.it – www.uispsettimocirie.it .- www.uispsettimocirie.euLe aziende e gli sponsor che volessero partecipare al progetto, possono ancora contattare il Comitato Territoriale di Ciriè Settimo Chivasso: ciriesettimochivasso@uisp.it Grazie al loro contributo potranno essere distribuiti ulteriori calendari alle scuole e avviati nuovi progetti contro le discriminazioni tramite la pratica sportiva. Punto di distribuzione dei calendari saranno le due sedi del Comitato: a Settimo T.se in Via Giannone 3 e a Ciriè in Via Matteotti, 16.

