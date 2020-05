Barletta: I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Barletta hanno tratto in arresto due cittadini georgiani senza fissa dimora, colti nella flagranza dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I due ragazzi, dopo aver asportato dagli scaffali di un noto supermercato merce per un valore di oltre 500 euro ed averla prontamente nascosta all’interno di fasce elastiche, posizionate sotto i propri indumenti, si sono allontanati dall’esercizio commerciale pagando solo due bibite. Il direttore del supermercato, accortosi di quanto accaduto, ha fermato i due alla cassa, invitandoli a consegnare la marce rubata. Ne è nata un’animata discussione nell’ambito della quale uno dei malfattori avrebbe colpito con un pugno al petto il direttore. Subito dopo, per nulla intimorito, al fine di guadagnare la fuga, uno degli arrestati avrebbe infranto una bottiglia in vetro rubata poco prima e minacciato il direttore, impugnando un coccio. Prontamente giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato i due malviventi nonostante questi continuassero ad opporre resistenza. Entrambi sono stati associati presso la Casa Circondariale di Trani.

