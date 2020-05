TARANTO – la Asl comunica che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, (aggiornamento del 3 maggio 2020) 48 pazienti, di cui: 3 nel reparto di Rianimazione, positivi al test Covid; 22 presso il reparto Malattie Infettive; di questi, 6 risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid, e per tale ragione non possono ancora essere dimessi; 16 presso il reparto di Pneumologia; di questi, 2 risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid; ad ogni modo, se ne prevede la dimissione entro la prossima settimana; 7 presso il reparto di Medicina Covid; si tratta di pazienti con sospetto Covid, in attesa di ulteriori tamponi per eventuale conferma o meno di Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 5 pazienti post-Covid.

Sospensione screening seriologico per i dipendenti di ArcelorMittal

In riferimento alle attività di screening per SARS-Co V-2 con test rapidi tra i dipendenti dello stabilimento Arcelor Mittal Italia, la Asl ha precisato che la sospensione disposta dal Dipartimento di Prevenzione è stata dettata nell’esclusivo interesse dei lavoratori e per la tutela della comunità. Si specifica che il progetto attivato autonomamente da Arcelor Mittal era stato comunicato, ma non concordato in dettaglio in merito agli aspetti operativi e procedurali. Corre l’obbligo, infatti, di disciplinare il percorso informativo dei lavoratori sottoposti a test, ancorché volontari, e in particolare la gestione dei casi risultati positivi per la loro presa in carico. Così come già rappresentato all’Azienda, si conferma la piena e totale disponibilità alla valutazione congiunta delle iniziative da porre in essere, con l’obiettivo di riprendere celermente le attività e ottimizzarle in funzione della massima tutela dei lavoratori.

Si precisa, infine, che i dipendenti risultati positivi ai primi test eseguiti sono stati già presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, che ha già programmato per lunedì 4 maggio l’esecuzione dei tamponi rino-faringei, gli unici test in grado di porre diagnosi e accertare la contagiosità per SARS-CoV-2.

Aggiornamento dati regionali in Puglia

Su 1.073 test effettuati nella giornata di ieri (3 maggio) per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 11 casi: 3 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 66.443 test. Sono 765 i pazienti guariti. 2.955 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.144 così divisi:

1.322 nella Provincia di Bari;

379 nella Provincia di Bat;

582 nella Provincia di Brindisi;

1.068 nella Provincia di Foggia;

497 nella Provincia di Lecce;

263 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

