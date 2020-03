TARANTO – Riportiamo il comunicato stampa del Comitato Nidi Comunali Taranto: “Appena qualche giorno fa (il 18 marzo) il vice sindaco aveva annunciato trionfante alla stampa che la giunta comunale avrebbe avviato un concorso per l’assunzione di 5 nuove educatrici da assegnare agli asili nido comunali, definiti “un servizio di eccellenza per la città”.

Passate soltanto 24 ore, viene reso noto il provvedimento adottato dalla stessa giunta per l’affidamento a terzi di ben 2 degli 8 asili nido a gestione diretta comunale, e del Baby Club già in affidamento.

Nella stessa delibera di Giunta si sottolinea che l’affidamento avrà la durata di un anno o al massimo due, in attesa dell’espletamento dei concorsi per assumere non soltanto tutto il personale occorrente per quei due asili nido, ma anche, forse, per il Baby Club, già dato in gestione “temporaneamente” dalla passata amministrazione almeno 4 anni fa.

Avremmo molto da discutere sulle rassicurazioni che ci vengono dal Palazzo, visto che sino ad ora possiamo solo registrare il fatto che c’era stato, prima delle elezioni, un impegno del Sindaco a mantenere la gestione diretta comunale, ampiamente disatteso dai fatti.

Non è avvenuta l’assunzione di nuovo personale, per compensare le carenze che già si erano create da almeno un lustro (che avevano già portato alla gestione in affido del Baby Club) di coordinatrici, educatrici e cuochi. Questo ha significato ridurre silenziosamente il servizio all’utenza, prendendo meno bambini. Ma anche scaricare il peso del sovraccarico sul personale residuo in servizio.

A fronte delle carenze numericamente e qualitativamente importanti di personale, l’amministrazione ha risposto elaborando piani del fabbisogno triennali nei quali sono stati inseriti numeri irrisori di poche unità da mettere a concorso per gli asili nido.

Una lentissima procedura per l’assunzione di nuovo personale attraverso la mobilità, che pure va apprezzata, ha dato nel tempo come risultato l’acquisizione di 5 nuove unità. Un po’ poche per colmare le carenze (ereditate dalle precedenti amministrazioni).

L’impegno non è stato mantenuto neanche a proposito di una nuova graduatoria necessaria per le supplenze delle educatrici. A fine anno 2018 sembrava una cosa fatta, ed erano state individuate le somme necessarie nel DEF. Inutile dire che la graduatoria delle supplenze non c’è ancora, e mancano notizie dell’utilizzo dei fondi che erano stati impegnati.

Ma un altro impegno non è stato mantenuto (e questo sembra davvero un paradosso) nel completare i lavori di adeguamento alle norme delle strutture, da cui la non avvenuta inclusione dei nostri asili nido nel catalogo regionale dei servizi educativi autorizzati.

Questo avrebbe consentito di accedere ai cospicui finanziamenti del d.l. 65 (attuativo della l.107/15) previsti per i comuni che hanno in gestione diretta i servizi educativi per l’infanzia, da impiegare per il restauro e le ristrutturazioni delle sedi, rinnovare gli arredi e le attrezzature, attuare la formazione e l’aggiornamento permanente in servizio delle educatrici. Il nostro comune ha già perso i finanziamenti per tre annate.

Segnaliamo, inoltre, che a fronte dagli impegni già disattesi per il mantenimento e, se possibile, anche il rafforzamento e l’estensione dei servizi comunali per l’infanzia a gestione diretta, dato anche il nuovo quadro legislativo, che non considera più gli asili nido servizio a domanda individuale, il Comune ci ha riservato un colpo di scena. L’apertura di un nuovo servizio per l’infanzia al Paolo VI.

Sarebbe di per sé una cosa molto positiva, se non fosse che, in un momento in cui l’amministrazione non riesce a salvare dalla crisi il patrimonio, consolidato ed apprezzato da tutti, che possiede già, di servizi per l’infanzia, risulta sorprendente che possa avere energie da mettere in campo per l’apertura di un nuovo servizio. Temiamo, tuttavia, che quel servizio sia già destinato alla gestione di privati, ma soprattutto non vorremmo che venissero impiegate per attivarlo le risorse del d.l. 65 (destinate ai nidi esistenti). Speriamo di sbagliare.

Per finire sugli impegni disattesi dal Comune fin qui, aggiungiamo che il Sindaco poco dopo l’insediamento a palazzo di città si era impegnato, per il futuro, a tenere con i genitori e gli educatori dei bambini iscritti ai nidi un tavolo permanente di confronto su tutte le problematiche che potevano interessare il servizio. Inutile dire che quel tavolo non è stato mai più convocato. Neanche, ovviamente, in occasione di questa scelta di cui parliamo.

Ciascuno può farsi una sua idea. Le scelte invece sono evidenti e sono, tra l’altro, in netto contrasto con l’impegno preso e fermato nel 2017 dall’allora candidato e oggi sindaco Melucci con questo comitato e l’intera comunità tarantina. Di queste e degli effetti che producono si dovrà rendere conto ai soggetti interessati e alla collettività.

Il concorso bandito nei giorni scorsi per l’assunzione di 5 educatrici, non dà risposte sufficienti per i vuoti di organico già presenti di personale. Tanto meno rispetto al turn over che sarà necessario alla fine di questo anno per ben 13 educatrici, ed una Responsabile, che saranno uscite dal servizio con quota100.

Ma forse altre soluzioni intermedie, o provvedimenti tampone, avrebbero potuto essere presi in considerazione per fronteggiare la drammatica carenza di personale che si registrerà in alcune sedi nel prossimo settembre, in attesa dell’espletamento dei concorsi.

La scelta di dare in affido a terzi, due degli asili nido comunali attualmente attivi, non era, come si vorrebbe far credere, obbligata. Altre soluzioni (concorsi urgenti per il turn over di quota 100, contratti a tempo determinato, graduatoria delle supplenze, internalizzazione del precariato dei servizi integrativi) avrebbero potuto essere ricercate, e forse su quelle è ancora possibile riflettere.

Non ci daremo per vinti e non staremo qui a fare le amare “toto scommesse” sul nido che chiude. Continuiamo a pensare che i nidi comunali possano essere salvati tutti.

Abbiamo già inoltrato al Sindaco, nei giorni scorsi, una lettera (preparata prima che gli eventi legati al coronavirus precipitassero) con richiesta di essere ricevuti, per discutere sulle problematiche degli asili nido, e condividere soluzioni.

La lettera era stata firmata, in pochi giorni, prima delle limitazioni in vigore, da oltre 500 genitori, nonni, educatori delle bambine e dei bambini iscritti agli asili nido comunali, a sostegno della gestione diretta comunale, per un servizio di eccellenza fra i più amati nella nostra città. Siamo ora a maggior ragione in attesa di risposte. Forse non arriveranno. Ma non ci fermeremo qui.

Le bambine e i bambini della città, isolati nelle loro case, insieme alle loro famiglie, non lo dimentichiamo, stanno già pagando in questo momento un prezzo molto alto per quello che sta accadendo intorno a loro e nell’intero pianeta. Pensiamo che basti così.”

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati