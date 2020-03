Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del consigliere regionale (F.d.I), Renato Perrini: “Da HUB oncologico ad HUB COVID19, l’ospedale Moscati è sempre più strategico per la Sanità tarantina, per questo avevamo sempre lamentato la chiusura del pronto soccorso di una struttura che ritenevamo sa sempre importante per il territorio.

“Apprezzo lo sforzo di tutti i medici e operatori sanitari che in questo momento si stanno occupando del trasferimento dei reparti oncologici in altre strutture sanitarie pubbliche e private. E’ un’operazione che va fatta prestissimo perché è indispensabile che tutti i contagiati vengano assistiti solo al Moscati, proprio per evitare i contagi che ci sono stati (Castellaneta docet) per il fatto che gli ammalati girovagavano da un ospedale all’altro.

“Ma preveniamo oltre che gestire il quotidiano: mi risulta che l’Esercito Italiano ha già pronti progetti per allestire ospedali da campo nel piazzale del Moscati. Cominciamo ad allestirli, non perdiamo tempo: è vero che il Sud è meno colpiti rispetto al Nord, ma il picco potrebbe arrivare nei prossimi giorni e non dobbiamo farci trovare impreparati.

“Infine, non smetterò ma di dirlo: facciamo il tampone a tutti gli operatori sanitari del pubblico e privato. Facciamolo nel loro interesse, ma nell’interesse di tutti, ma soprattutto facciamoli esaminare a Taranto, aspettare tanti giorni per conoscere l’esito è assurdo!”

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati