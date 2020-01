Questo piccolo grande amore è una bella storia di due ragazzi che sono lontani perché lui sta facendo il militare. La lontananza, come spesso avviene, fa accrescere il desiderio. Emergono i ricordi “la paura e la voglia di essere nudi” le “mani sempre più ansiose di cose proibite” e la celebre maglietta fina era nera.

Quando uscì fu censurata, tanto che le parole furono cambiate, ma rimasero lo stesso sul 45 giri di allora. Come la canterà il prossimo 14 febbraio il cantautore Giuseppe Panarelli al quale il destino gli ha regalato la stessa voce di Claudio Baglioni? Ha fortemente voluto fare un concerto inedito, intitolato proprio come la canzone del cantante che da sempre ha inciso sulla sua vita, tanto da essere stato, per anni, la cover ufficiale di Claudio Enrico Paolo Baglioni. Un concerto per gli innamorati non poteva prescindere dal cantante romano.

Sarà il suo regalo per i suoi fan che ha conosciuto girando in lungo ed in largo l’Italia. La soddisfazione di una telefonata all’infopoint di una donna di Ravenna: “Ho convinto mio marito a regalarmi un weekend a Cisternino per ascoltare il concerto di Panarelli che ho avuto modo di conoscere qualche tempo fa nella mia città. Sapete indicarmi un albergo dove poter pranzare e dormire in quei giorni?” La Valle d’Itria è tutta bella. E’ praticamente il palcoscenico ideale per un concerto romantico che faccia riaffiorare i sentimenti più intimi di una coppia. Ci sono tanti motivi dunque per assistere al Concerto che si terrà il 14 Febbraio prossimo nello splendido Teatro Paolo Grassi di Cisternino nel quale l’acustica crea un collegamento diretto tra la voce dell’artista ed il cuore del pubblico presente.

Si preannunciano 90’ di grandi emozioni, durante i quali Giuseppe Panarelli, oltre a quelle di Claudio Baglioni, canterà le canzoni più belle che hanno da sempre emozionato tanto gli innamorati di ieri che quelli di oggi. Perché il cuore non ha età e riesce a turbare gente di ogni età. “L’amore non segue le logiche, Ti toglie il respiro e la sete” come ha scritto Paolo Mengoni e “Può nascere dovunque Anche dove non ti aspetti Dove non l’avresti detto Dove non lo cercheresti” ha cantato Francesca Michielin. “L’amore non ha sesso, né età, né religione, né paese, né distanza, né tanto meno razza o colore… è universale e poliglotta, si trova ovunque e parla la lingua del cuore” sono alcune delle più belle frasi di Jean-Paul Malfatti. Il Concerto di Giuseppe Panarelli, un concerto diverso dagli altri che il suo produttore Antonio Rubino che di musica se ne intende, così come delle potenzialità di grandi artisti, molti dei quali li ha conosciuti durante i 30 anni di grandi eventi organizzati, ha voluto per questa occasione, tanto da volerlo registrare e metterlo nella cassaforte della rete, da farlo vedere e riascoltare in qualsiasi momento. Si perché questo sarà un concerto speciale nel quale avverrà il connubio con una nuova band che seguirà d’ora in avanti le evoluzioni dell’artista, con l’obiettivo di calcare i palcoscenici mediatici di un 2020 che si preannuncia fantastico. Walter Di Stefano al basso, Antonio Colonna alla Batteria, Enzo Gianfreda alla chitarra, Mimmo De Bartolomeo alle tastiere, quattro grandi musicisti saranno i coautori di un feeling di grande intensità. Il regalo più bello che puoi farle o farti per San Valentino è già pronto per essere confezionato. Scegli il fiocco più adatto. Il costo del biglietto è di soli 10,00 euro. I biglietti possono essere acquistati in prevendita in tutte le rivendite autorizzate ciaotickets oppure on line su www.ciaotickets.com.

