Incidente mortale nel foggiano, auto contro camion. Un decesso Una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 655 che collega Foggia a Candela, all’altezza di Ascoli Satriano.

Stando ai primi riscontri, effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 del foggiano, un’auto di grossa cilindrata si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con un camion che transitava in direzione opposta.

Nell’impatto, ad avere la peggio è stato il conducente del camion che si è capovolto.

Ferito il conducente dell’auto.