Il Monumento al degrado di via Eschilo a Mesagne

Esiste a Mesagne, in provincia di Brindisi, sullo stesso piazzale sul quale si affaccia il Liceo Scientifico “Epifanio Ferdinando”, in via Eschilo, un vero e proprio monumento al degrado e , vorremmo dire, pure alla poca volontà degli amministratori nel trovare soluzioni che possano risolvere dei veri e propri pasticci.

L’immobile di cui forniamo documentazione visiva nelle foto allegate, esiste da quasi 20 anni, e da allora è fermo allo stato in cui si trova. Un aborto edilizio, un desiderio di costruire, immaginiamo, un edificio residenziale, naufragato per chissà quali impedimenti economici o pastoie burocratiche. A noi, a chi ha la fortuna, o la sfortuna, di vivere da queste parti, interessa solamente il risultato: un obbrobrio, che al limite sarebbe meglio rimuovere, piuttosto che lasciare così, come facciata su cui affiggere manifesti pubblicitari o far fare pittoreschi murales al quarto piano a qualche giovane appassionato, con i rischi che è facile immaginare.

Fino allo scorso anno, pensate un po’, erano cresciuti pure un paio di alberi di fico spontanei, che sporgevano abbondantemente sulla strada, incautamente rimossi da chi non ha voluto trovare neppure il modo per ripiegare l’opera da edilizia residenziale…a mercato ortofrutticolo! In quell’occasione hanno anche pensato di rimettere in posizione di lavoro la gru, non si capisce per quale scopo, giacché tutto il cantiere si è fermato, di nuovo, completamente, da mesi.

Come mai lo IACP non prova a dare uno scopo a questa enorme incompiuta? Diversamente, molto meglio gli alberi da frutta.