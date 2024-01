Si accascia al suolo durante un partita di calcetto, un passante lo salva da morte certa

In un episodio di rara prontezza e coraggio, un uomo di 60 anni è stato strappato alla morte grazie all’intervento tempestivo di Francesco Balsano, soccorritore del 118, che si trovava casualmente nelle vicinanze di un campo da calcio.

L’incidente ha avuto luogo durante una normale partita di calcetto, quando il sessantenne improvvisamente si è accasciato al suolo, privo di sensi. Fortunatamente, la presenza di Balsano nelle vicinanze ha dimostrato essere determinante per la sopravvivenza della vittima.

Balsano, che stava passeggiando in corso Lenne, ha udito le grida di aiuto provenire da un gruppo di persone vicino al campo da calcio. Senza esitazione, si è avvicinato e si è reso conto immediatamente che l’uomo giaceva in arresto cardiocircolatorio. Senza perdere tempo, ha chiamato il 118 e ha chiesto a uno degli astanti di recuperare il defibrillatore posizionato strategicamente in una colonnina nelle vicinanze.

Mentre attendeva l’arrivo del dispositivo, Balsano ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco con dedizione e professionalità. Una volta che il defibrillatore è stato consegnato, ha eseguito una prima e poi una seconda scarica, riportando il cuore del paziente in funzione. Incredibilmente, dopo soli dieci minuti, il personale medico del 118, composto da un medico e infermieri, è giunto sul posto.

Il paziente, che respirava autonomamente, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di SS Annunziata di Taranto per ulteriori cure e valutazioni mediche.

Maro Balzanelli, direttore del dipartimento ‘Set 118’ della Asl di Taranto e presidente nazionale del servizio 118, ha elogiato il soccorritore per la sua prontezza d’azione, definendo l’episodio come un’altra vita salvata grazie all’efficacia della “catena della sopravvivenza”. Balzanelli sottolinea l’importanza cruciale di riconoscere immediatamente un arresto cardiaco, attivare prontamente il 118, eseguire compressioni toraciche ininterrotte e utilizzare un defibrillatore nei primi minuti critici.