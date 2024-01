Nominati i nuovi CdA per Kyma Ambiente e Mobitilità

Con la riorganizzazione delle governance delle Aziende che si occupano dei servizi di trasporto pubblico locale e della gestione e raccolta di rifiuti si punta al raggiungimento degli standard qualitativi e di efficienza prefissati per migliorare la qualità della vita cittadina.

Nell’ambito del programma di riorganizzazione della governance delle società che si occupano dei principali servizi del Comune di Taranto, come precedentemente pianificato dal sindaco Rinaldo Melucci e dall’assessore alla Partecipate, Michele Mazzariello, nella giornata odierna sono stati definiti i nuovi assetti per le Municipalizzate che gestiscono la raccolta rifiuti e il trasporto pubblico locale e il servizio di sosta tariffata. Infatti, le assemblee dei soci delle Aziende interessate hanno ufficialmente indicato i componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Per quanto riguarda Kyma Ambiente si è registrata la riconferma come presidente di Giampiero Mancarelli, mentre a completare l’organo amministrativo sono stati designati Nicola Infesta e Cosmary Calò. A presiedere il CdA di Kyma Mobilità è stato indicato l’Avv. Daniele d’Ambrosio che sarà affiancato dai consiglieri Cosimo Gigante ed Anna Cherchi. Ancora alcuni giorni di attesa, invece, per la nomina dei membri del CdA di Kyma Servizi.

“Con la composizione dei nuovi Consigli di Amministrazione, riprendiamo con ulteriore impegno il lavoro interrotto e ci poniamo l’obiettivo di fornire alla città servizi puntuali e completi”, ha dichiarato il Sindaco Rinaldo Melucci. “Siamo fiduciosi che la competenza e l’esperienza dei nuovi membri contribuiranno significativamente al raggiungimento degli standard qualitativi e di efficienza che ci siamo prefissati per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Taranto. Gli impegni a cui dovranno far fronte le nuove governance sono molteplici, ma con gli strumenti idonei, come l’avvenuto rinnovamento della flotta aziendale e la prossima bigliettazione elettronica per Kyma Mobilità, nonché il contratto di servizi per l’Amiu, solo per citarne alcuni, sarà possibile dare le risposte che la città attende.”