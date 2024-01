12 e 13 gennaio la biblioteca comunale ospita il festival della letteratura indipendente a Putignano

Putignano, 12 e 13 gennaio un festival dedicato al mondo della letteratura indipendente. In un’atmosfera carica di aspettative e entusiasmo, la biblioteca comunale di Putignano si prepara ad ospitare la prima edizione di “Conversazioni a Putignano”. L’evento, organizzato dal Comune.

Il festival è parte integrante del progetto “Putignano Legge. La felicità abita nei libri”, vincitore del bando “Città che legge 2021” promosso dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura. Questo progetto mira a promuovere la lettura come fonte di arricchimento personale e strumento per il benessere e lo sviluppo della società.

La sindaca di Putignano, Luciana Laera, sottolinea l’importanza della lettura come un elemento fondamentale per una comunità consapevole e inclusiva: – Siamo convinti che la lettura sia una fonte di arricchimento personale, ma anche uno strumento che contribuisce al benessere e allo sviluppo della nostra società – afferma la sindaca.

L’assessora alla cultura Rossana Delfine aggiunge: – “Conversazioni a Putignano” è un altro tassello importante per fare crescere le opportunità per la nostra comunità e stimolare lo spirito critico fondamentale per la crescita civica.

Il festival presenta un nuovo format, con la partecipazione di due autori per giornata, moderati da giornaliste freelance legate a importanti testate. Leonardo Palmisano, direttore artistico del Festival, spiega che l’obiettivo è avviare un book festival totalmente indipendente, nato dalla collaborazione di Radici future produzioni con Fandango Libri.

La prima giornata del festival, focalizzata sul tema dei “misteri mediterranei”, vedrà la giornalista Benedetta De Falco dialogare con gli autori Vins Gallico e Leonardo Palmisano.

La seconda giornata, incentrata sul tema “corpo”, vedrà la giornalista Annamaria Minunno conversare con le autrici Anna Maria Gehnyei e Anna Puricella.

Il festival si propone di presentare nuova letteratura indipendente di alto livello, arricchendo i percorsi culturali di Putignano.