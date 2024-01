Innovazione in senologia: mammografia CEM al Di Venere

Mammografia CEM al Di Venere: una nuova frontiera nella lotta contro i tumori al seno. L’Ospedale Di Venere ha introdotto una metodica diagnostica rivoluzionaria, la Mammografia con Mezzo di Contrasto o CEM, che promette di essere un’alternativa più precisa e tollerabile alla risonanza magnetica.

La CEM rappresenta un’innovazione significativa nella senologia. Questo tipo di mammografia, effettuata dopo la somministrazione di un mezzo di contrasto iodato, permette di identificare lesioni neoplastiche con una precisione elevata. La dottoressa Alessandra Gaballo, responsabile dello screening e della Radiodiagnostica senologica al Di Venere, sottolinea che la Mammografia CEM “rende possibile un’analisi più dettagliata delle lesioni, fornendo informazioni cruciali per la chirurgia e la diagnosi”.

Uno dei principali benefici della CEM è la tollerabilità superiore rispetto alla risonanza. Le pazienti apprezzano i tempi di esecuzione più brevi e la posizione in piedi durante l’esame, che facilita l’analisi da parte del medico. “È un passo avanti significativo”, dice la dottoressa Gaballo, “sia per i medici che per le pazienti, fornendo risultati immediati e riducendo l’ansia legata all’attesa dei referti”.

L’introduzione della Mammografia CEM è parte di un ampio programma di screening oncologico. Nel 2023, sono state individuate 380 lesioni neoplastiche grazie agli screening senologici, dimostrando l’efficacia di questi metodi nella diagnosi precoce. “L’investimento in questa tecnologia,” conclude la dottoressa Gaballo, “rappresenta un impegno verso la salute delle donne, accelerando la diagnosi e migliorando l’efficacia della prevenzione”.

L’innovativa Mammografia CEM al Di Venere segna un cambiamento importante nel campo della diagnosi dei tumori al seno. Con questa tecnologia, l’Ospedale Di Venere si pone all’avanguardia nella prevenzione e nella cura del cancro al seno, offrendo alle donne una diagnosi più rapida, precisa e confortevole.