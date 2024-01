Incendio a Lecce: tensione e conflitti tra vicini

Un improvviso incendio a Lecce, che ha coinvolto un’auto e uno scooter, ha creato una situazione di tensione tra i residenti della zona, con un rischio elevato di rissa. L’evento si è verificato in tarda serata, nel quartiere Kolbe-San Giovanni Battista, precisamente tra via Pistoia e piazzale Cuneo.

La Bmw X3, in uso a una donna di 30 anni con precedenti penali, è stata la prima a prendere fuoco, seguita da uno scooter nelle vicinanze. I vigili del fuoco, rapidamente intervenuti, hanno estinto l’incendio, focalizzandosi sulla parte anteriore dell’auto. Nonostante l’assenza di testimoni e di elementi chiari sulla natura dolosa o accidentale dell’evento, l’indagine è ancora in corso.

La situazione è precipitata quando i residenti si sono riversati in strada, attirati dalle fiamme. In un clima già teso, vecchie ruggini hanno alimentato una lite tra alcuni di loro, sfiorando una rissa. I carabinieri, inizialmente sul posto per raccogliere testimonianze, hanno dovuto richiedere rinforzi alla polizia per calmare gli animi.

Questo incendio a Lecce non è solo un evento isolato, ma un riflesso delle dinamiche sociali del quartiere. La comunità è ora sotto i riflettori, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause dell’incendio e sulle tensioni emergenti.