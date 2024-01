Taranto: crisi in carcere, sciopero imminente della Polizia Penitenziaria

Crisi in carcere a Taranto: la polizia penitenziaria è sull’orlo di uno sciopero. La situazione nelle strutture detentive della città pugliese è divenuta insostenibile: il sovraffollamento dei detenuti si scontra con la carenza di agenti, portando a un calo drastico nelle condizioni di sicurezza.

Il problema del sovraffollamento carcerario non è una novità, ma a Taranto la situazione ha raggiunto un punto critico. Gli agenti della polizia penitenziaria si trovano a gestire un numero di detenuti ben superiore alla capacità effettiva delle strutture, compromettendo non solo la loro sicurezza ma anche quella degli stessi detenuti.

La crisi in carcere a Taranto è acuita dalla scarsità di personale. Gli agenti rimasti sono costretti a turni estenuanti, spesso senza il supporto necessario per garantire un controllo efficace delle strutture. Questa situazione aumenta il rischio di incidenti e tensioni all’interno del carcere.

Di fronte a queste difficoltà, la polizia penitenziaria di Taranto ha iniziato a considerare lo sciopero come un’ultima risorsa per attirare l’attenzione sulle loro condizioni lavorative e sulla sicurezza del carcere. Uno sciopero potrebbe significare un’ulteriore diminuzione della sorveglianza, con conseguenze potenzialmente gravi.

Per risolvere la crisi in carcere a Taranto, è essenziale un intervento immediato delle autorità competenti. È urgente non solo l’assunzione di più personale, ma anche un piano di azione per gestire il sovraffollamento e garantire la sicurezza di tutti.

La situazione a Taranto è un campanello d’allarme che richiede una risposta rapida e concreta. La sicurezza e l’efficienza delle nostre strutture carcerarie sono fondamentali per il benessere della società e la tutela dei diritti umani.