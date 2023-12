Il recente sequestro record di fuochi pirotecnici a San Giovanni Rotondo ha evidenziato un’importante questione di sicurezza pubblica e conformità normativa. In un’operazione sorvegliata dalla Guardia di Finanza, un esercizio commerciale della zona è stato scoperto in possesso di una quantità sproporzionata di artifici pirotecnici illegali.

Oltre 44.729 fuochi d’artificio, per un totale di più di 160 kg, sono stati trovati in condizioni preoccupanti. Il sequestro record non solo ha messo in luce la pericolosità e l’illegalità dei prodotti, ma anche la totale assenza di misure di sicurezza anti-incendio. Questa mancanza costituisce una violazione grave delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e rappresenta un rischio notevole per la comunità di San Giovanni Rotondo.

Questo intervento fa parte di un’iniziativa più ampia promossa dal Comando Provinciale di Foggia, mirata a garantire un ambiente di mercato sicuro e giusto. Il sequestro record di fuochi pirotecnici a San Giovanni Rotondo è un chiaro messaggio contro la vendita illegale e le pratiche commerciali pericolose che compromettono la sicurezza pubblica.

La gravità della situazione è stata ulteriormente evidenziata dalla denuncia del titolare dell’esercizio per violazione delle normative sulla sicurezza. Questo caso sottolinea l’importanza di un controllo accurato e della conformità alle leggi per proteggere i cittadini e mantenere standard elevati nel commercio.

Il sequestro non è solo un avvertimento per coloro che operano al di fuori delle norme, ma anche un passo avanti verso un ambiente più sicuro e regolamentato, dove le pratiche commerciali oneste possono prosperare senza la minaccia della concorrenza illegale.