Fatale malore alla guida nei pressi dell’ospedale Perrino per un 25enne brindisino.

Si recava a lavoro presso la centrale Enel di Cerano il 25enne brindisino, Nicola Signorile, deceduto ieri pomeriggio, per un malore improvviso, a bordo della sua auto, dopo aver raggiunto, dal quartiere Casale in cui abitava, l’intersezione di collegamento con la superstrada che conduce a Taranto, proprio nei pressi dell’ospedale Perrino. E’ verosimile che egli abbia abbandonato la superstrada per Lecce, che dopo una decina di km consente di raggiungere il complesso industriale Enel, proprio per cercare un immediato soccorso sanitario, raggiungendo il vicinissimo nosocomio. A riprova di questo anche il fatto che l’automobilista che lo seguiva, e che poi ha dato l’allarme chiamando i soccorsi, prima di fermarsi responsabilmente per verificare egli stesso quanto fosse accaduto al giovane, aveva visto la sua auto compiere una traiettoria a zig-zag.

All’arrivo dei mezzi del 118, il lavoratore non dava tuttavia già più segni di vita, e a nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimarlo, protrattisi per circa un’ora. Il cadavere è stato portato nell’obitorio dell’ospedale Perrino, prima di essere riconsegnato ai familiari, per i funerali che si svolgeranno nella stessa giornata di oggi, alle 15.30, presso la chiesa posta sulla strada che, nel quartiere Casale, conduce al “Monumento al Marinaio”.