Incidenti stradali in Puglia, stabile tendenza nel 2023

Per la prima volta da anni, la Puglia mostra una tendenza stabile negli Incidenti Stradali. Secondo i dati del Cremss-Asset, nel primo semestre del 2023, si sono verificati 4.344 sinistri con lesione, di cui 82 mortali. Nonostante questo, si nota un lieve aumento del 3,9% nel numero dei feriti rispetto al 2022.

Questa stabilità negli Incidenti Stradali in Puglia è un segnale incoraggiante, considerando i recenti anni del Covid. Tuttavia, il numero di morti è lievemente aumentato, passando a 95 decessi. La riduzione degli incidenti mortali (-3,5%) è un dato positivo, ma la lotta per la sicurezza stradale continua.

La Regione Puglia e l’Asset rimangono impegnati in iniziative per ridurre gli Incidenti Stradali. Campagne come “Al volante il cellulare può aspettare” e progetti educativi nelle scuole mirano a sensibilizzare sui rischi della distrazione al volante e dell’eccesso di velocità.

Analizzando i dettagli, il 73% dei sinistri ha coinvolto più veicoli, causando la maggior parte dei feriti. I sinistri univeicolo rappresentano il 17%, ma sono stati fatali nel 40% dei casi. I pedoni sono coinvolti nel 10% degli incidenti, con una percentuale minore di morti e feriti.

Incidenti Stradali in Puglia: la distribuzione geografica mostra un’incidenza maggiore nella città metropolitana di Bari e nelle province di Foggia e Taranto. In contrasto, la provincia di BAT, Lecce e Brindisi hanno visto un calo degli incidenti.

Le strade provinciali rimangono le più pericolose, con il 43% degli incidenti mortali. La SP 231 nella città metropolitana di Bari si è rivelata particolarmente pericolosa.

Interessante notare che nei primi sei mesi del 2023 non si sono verificati incidenti mortali coinvolgenti monopattini e bici elettriche. Tuttavia, tre sinistri mortali hanno coinvolto ciclisti, con una maggiore incidenza nella fascia d’età 45-64 anni.

Concludendo, gli Incidenti Stradali nel 2023 mostrano una tendenza stabile, ma è essenziale continuare a lavorare sulla sicurezza stradale. L’Asset e la Regione Puglia rimangono vigili e attivi nella promozione di campagne di sensibilizzazione e educazione.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza stradale sono disponibili sul sito Asset: http://Asset.regione.puglia.it.