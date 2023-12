Alezio: fallito il tentativo di furto con la fiamma ossidrica

Nella tranquilla notte di Alezio, un audace tentativo di furto con fiamma ossidrica ha scosso la comunità. Quattro individui incappucciati hanno tentato di manomettere la cassa automatica dell’area di servizio “Camer”, situata sulla provinciale 361 tra Alezio e Parabita.

Armato di una lancia per fiamma ossidrica, il gruppo ha cercato di forzare la cassa, sperando di impossessarsi del denaro contenuto. Tuttavia, il loro piano è stato vanificato. Le telecamere di sicurezza hanno documentato il tentativo di furto, mostrando i ladri con il volto coperto, impegnati nella loro azione illecita.

Nonostante il loro equipaggiamento sofisticato, il tentativo di forzare la cassa con la fiamma ossidrica è fallito. Di fronte all’insuccesso, i quattro malviventi hanno dovuto abbandonare l’area di servizio a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, senza riuscire a portare a termine il loro scopo.

L’intervento tempestivo dei carabinieri, giunti sul posto poco prima delle 3 del mattino, ha contribuito a mettere in fuga i ladri. Nonostante l’incidente, l’area di servizio “Camer” non ha subito danni significativi, e nessun impiegato è stato ferito durante il tentativo di furto con fiamma ossidrica.

Questo episodio sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nelle aree di servizio, specialmente durante le ore notturne. L’uso di sistemi di videosorveglianza si è rivelato cruciale per documentare l’evento e fornire prove utili alle forze dell’ordine.

In conclusione, il fallimento di questo tentativo è un monito per tutti: la criminalità non trova terreno fertile in una comunità vigile e protetta.