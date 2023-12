Sangue sulle strade tarantine con vite spezzate in un incidente

Nel primo pomeriggio di oggi, la periferia di Taranto è stata teatro di un spaventoso incidente stradale che ha causato la morte di due giovani e lasciato un altro gravemente ferito. I ragazzi, di 23 e 25 anni, sono stati vittime di una drammatica carambola avvenuta in via Michele Pierri, non distante dal cantiere del nuovo ospedale.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto, e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, la coppia viaggiava sulla stessa macchina e non ha potuto essere salvata. La tragedia ha scosso la comunità locale, generando un allarme tra gli automobilisti di passaggio, che hanno richiesto prontamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Le autorità, tra cui la Polizia Locale, i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118, sono giunte tempestivamente sul luogo del sinistro. Purtroppo, per la giovane ragazza coinvolta nell’incidente, ogni sforzo è stato vano, mentre il compagno è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Tuttavia, nonostante gli immediati soccorsi, ha perso la vita poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Oltre alle vittime, un terzo individuo è stato gravemente ferito e anch’esso trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura temporanea della strada per consentire il recupero delle vittime e per permettere agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.