Rubano borsa a una anziana donna, i carabinieri la ritrovano

Un rapido intervento dei Carabinieri della Stazione di Fasano ha portato al recupero di una borsetta rubata, restituendola alla sua legittima proprietaria, un’anziana donna, e restituendo anche una parte del denaro sottratto.

Nei giorni scorsi, una coppia di coniugi anziani ha denunciato il furto della borsa avvenuto all’interno della propria abitazione. Oltre ai documenti personali, la borsa conteneva una somma considerevole di denaro destinato alle spese natalizie. I militari dell’Arma, oltre a raccogliere informazioni fondamentali, hanno scoperto che la borsa aveva un valore affettivo speciale, essendo stata realizzata a mano da membri di una comunità “no profit”.

Grazie alla rapida attivazione dei Carabinieri, guidati dalla Stazione di Fasano, è stato possibile individuare una donna di 40 anni del posto, ritenuta l’autrice presunta del furto. La borsetta è stata recuperata insieme a tutti i documenti e a parte del denaro sottratto.

La restituzione degli oggetti e dei valori rubati è avvenuta direttamente nelle mani dell’anziana vittima. I Carabinieri, oltre a restituire ciò che era stato sottratto, hanno donato all’anziana un calendario storico dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di vicinanza alla cittadinanza e augurio per le prossime festività.

Questa operazione rientra in un più ampio piano di servizi disposti dalla Compagnia di Fasano, volti a rafforzare la prevenzione dei reati. A livello provinciale, il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha intensificato i servizi preventivi per tutto il periodo festivo, con pattuglie a piedi e a bordo di auto, al fine di garantire la sicurezza percepita e reale della popolazione. Un impegno concreto per assicurare serenità ai cittadini durante le festività.