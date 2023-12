Incidente mortale nel salento: un morto e un ferito grave

Una giornata tragica ha colpito il Salento giovedì, con un incidente frontale tra due veicoli che ha lasciato dietro di sé un bilancio doloroso: un morto e un ferito grave.

L’incidente si è verificato poco dopo le 15 lungo la strada Lecce-Maglie, precisamente allo svincolo per Cavallino.

Soccorso Istantaneo

Nel violento impatto, le cause del quale sono ancora sotto inchiesta da parte della polizia stradale, si è verificato un decesso e un ferito grave. I soccorsi sono stati tempestivi, con gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale di Lecce.

Indagini in Corso

Attualmente, la polizia stradale è sul posto per condurre gli accertamenti necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica di questo tragico incidente. I rilievi planimetrici sono in corso per fornire una comprensione dettagliata di come si sia svolto lo scontro fatale.

IMMAGINE DI REPERTORIO