Incidente a Taranto: investito novantenne su via Cesare Battisti

Nel pomeriggio di oggi, un uomo novantenne è stato coinvolto in un tragico incidente a Taranto, precisamente in via Cesare Battisti, nelle vicinanze di via Brindisi.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una motocicletta.

L’incidente ha generato una rapida risposta di emergenza, con il trasporto immediato del novantenne all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, con il codice rosso, indicante una situazione di massima gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La presenza di telecamere nelle vicinanze potrebbe essere cruciale per ottenere dettagli fondamentali e chiarire eventuali responsabilità legate all’incidente.