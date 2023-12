Coltivazione illegale scoperta in Puglia: frutti esotici senza autorizzazione

In un piccolo comune di Trinitapoli, in Puglia, è stata Coltivazione Illegale Scoperta in Puglia, rivelando un insolito caso di violazione dei diritti di coltivazione. Un agricoltore trentenne è stato denunciato per aver coltivato oltre 14.000 piante di albicocche “Nelson” e pesche “Patagonia” senza l’autorizzazione del detentore dei diritti, una nota società spagnola.

Questi frutti, noti per le loro qualità eccezionali, sono soggetti a privativa vegetale, il che significa che possono essere coltivati solo con il consenso del proprietario del marchio e il pagamento delle dovute royalty. La Guardia di Finanza di Margherita di Savoia, sotto la guida della Procura della Repubblica di Foggia, ha scoperto che le piante erano state impiantate illecitamente in 45 terreni.

Il caso solleva interrogativi sulla protezione della proprietà intellettuale nel settore agricolo e sulle sfide che gli agricoltori devono affrontare nell’accedere a varietà di frutta protette. L’indagine ha messo in luce anche il fenomeno della duplicazione illegale di piante per talea, una pratica che elude le regolamentazioni di licenza e royalties.

L’agricoltore, specializzato in prodotti ortofrutticoli, dovrà ora fornire chiarimenti sulla sua attività e affrontare le conseguenze legali della sua azione. Questo episodio di Coltivazione Illegale Scoperta in Puglia non solo sottolinea l’importanza del rispetto dei diritti di privativa, ma solleva anche questioni sull’accessibilità e la sostenibilità delle pratiche agricole moderne.