Carambola e poi si schianta contro un gazebo pieno di clienti, 3 feriti a Taranto

Un incidente avvenuto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 dicembre a Taranto, in via Principe Amedeo, ha causato tre persone ferite, ma la prontezza di riflessi dei presenti ha impedito che la situazione si trasformasse in una tragedia.

Verso le 2.40 di notte, una Nissan ha improvvisamente perso il controllo, collidendo violentemente con una Fiat Punto.

L’impatto ha catapultato la Punto direttamente su un gazebo ancora occupato da clienti in quel momento. La rapida reazione degli avventori ha evitato conseguenze gravi, salvando vite umane e scongiurando una potenziale strage.

I clienti seduti al gazebo colpito sono riusciti a sgusciare via in tempo, mettendosi al sicuro dal pericolo imminente. Dopo la collisione con la Punto, la Nissan ha continuato la sua corsa, finendo contro un muro. Gli inquirenti sono attualmente al lavoro per stabilire le cause dell’incidente e comprendere cosa abbia portato alla perdita di controllo dell’auto.

I tre feriti sono stati identificati come gli occupanti delle due vetture coinvolte nell’incidente. Il loro stato di salute è attualmente sotto osservazione mentre la comunità si riprende da questo evento che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici senza la prontezza d’animo dei presenti.