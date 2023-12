Rischio ambientale a San Giorgio Jonico: edificio Enel abbandonato

Il personale della Guardia Internazionale Ambientale, nel loro monitoraggio del 12 dicembre, ha scoperto un vecchio edificio Enel abbandonato a San Giorgio Jonico, sollevando preoccupazioni significative per la sicurezza e l’ambiente.

L’edificio, in stato di degrado, è facilmente accessibile, sia internamente che esternamente, ed è circondato da rifiuti e materiali pericolosi, incluso presunto amianto. Questa situazione rappresenta non solo un rischio per la salute pubblica ma anche un pericolo ambientale.

La comunità di San Giorgio Jonico è allarmata, esigendo misure immediate per la sicurezza dell’area. Gli esperti sottolineano l’importanza di un’azione rapida per prevenire ulteriori danni ambientali e rischi per la salute.

Questo edificio Enel abbandonato a San Giorgio Jonico è un chiaro esempio delle sfide ambientali che dobbiamo affrontare. È essenziale che le autorità intervengano per garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente.