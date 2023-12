Boom richieste per agricoltori extracomunitari in Puglia

Il recente click day per i lavoratori agricoli extracomunitari in Puglia ha evidenziato un fenomeno sorprendente: un overbooking massiccio che riflette la crescente domanda di manodopera nel settore agricolo. Questo evento ha sottolineato quanto i lavoratori extracomunitari siano diventati indispensabili per l’agricoltura pugliese, una regione famosa per il suo contributo significativo al “Made in Italy” a tavola.

Il click day, organizzato per rispondere alla richiesta di manodopera nei campi e nelle stalle, ha visto una partecipazione straordinaria. In Puglia, 22.314 lavoratori provenienti da diverse parti del mondo hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura, rappresentando quasi un terzo della produzione agricola regionale. La Coldiretti Puglia ha sottolineato l’importanza di questi lavoratori, che contribuiscono significativamente all’economia locale.

Questi lavoratori agricoli extracomunitari in Puglia non sono solo numeri; rappresentano una forza vitale che sostiene l’industria agricola. Si occupano di colture diverse, dalla frutta alla viticoltura, dalle verdure alle colture orticole. La loro presenza è particolarmente rilevante nelle coltivazioni arboree, dove rappresentano più della metà della forza lavoro.

La grande richiesta durante il click day sottolinea una sfida fondamentale: la scarsità di manodopera italiana nel settore agricolo. Questa situazione ha spinto le aziende agricole a dipendere sempre più dai lavoratori extracomunitari. Coldiretti Puglia insiste sulla necessità di gestire in modo più efficiente questi flussi di lavoro, sottolineando come il decreto triennale possa favorire una manodopera regolare e combattere la concorrenza sleale.

Il fenomeno dei lavoratori agricoli extracomunitari in Puglia ci invita a riflettere sull’importanza della manodopera internazionale nel sostentamento dell’agricoltura italiana. Affrontare questa realtà con politiche e gestioni efficaci è cruciale per garantire la prosperità e la sostenibilità del settore agricolo regionale e nazionale.