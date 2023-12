Capodanno sicuro: l’importanza della sicurezza con la Polizia di Stato a Martano

Capodanno Sicuro a Martano: questo il focus dell’incontro organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Martano con la Polizia di Stato. Un’iniziativa volta a educare i giovani sull’importanza del corretto utilizzo delle materie esplodenti, specialmente durante le festività.

Il 5 dicembre, gli agenti del Commissariato di P.S. di Otranto, guidati dal dr. Antonio Giancarlo Spano, esperto in pirotecnica, hanno illustrato ai ragazzi i rischi connessi all’uso improprio di materie esplodenti. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta del Sindaco di Martano, dr. Fabio Tarantino, dell’Assessore dr.ssa Melania Vitto e del Presidente del Consiglio Comunale dr.ssa Maria Rosaria Caracuta.

Il “Capodanno Sicuro” non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un vero e proprio impegno della comunità di Martano per garantire una celebrazione sicura e responsabile. La risposta positiva dei giovani partecipanti e l’interesse mostrato durante l’evento testimoniano l’importanza di iniziative simili.

L’incontro si è concluso con un ringraziamento ai rappresentanti della Polizia di Stato per l’opportunità offerta. L’evento “Capodanno Sicuro” rappresenta un esempio concreto di come l’educazione e la prevenzione siano strumenti fondamentali per garantire la sicurezza dei giovani.