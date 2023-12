Alberobello decorata per le feste con due presepi paralleli

In Puglia, il Natale si avvicina con i suoi profumi di tradizione e spiritualità, e Alberobello, la città dei trulli, si prepara a celebrare questa magica stagione con due eccezionali eventi: il presepe vivente e il presepe di luce.

Presepe vivente: 53ª edizione con un messaggio di speranza

Il presepe vivente di Alberobello è una delle manifestazioni più amate e rinomate della Puglia e si appresta ad inaugurare la sua 53ª edizione con il tema “fiorire lì dove Dio ci pone”. Questo tema prende ispirazione dalle parole di Don Giacomo Donnaloja, un messaggio profondo e universale che invita a fiorire nei luoghi in cui la vita ci conduce, anche quando sembra difficile.

L’evento coinvolgerà oltre duecento volontari, numerose associazioni e parrocchie locali. Si svolgerà dal 26 al 29 dicembre 2023, nel suggestivo rione Aia Piccola di Alberobello. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà riprogrammato per il 30 dicembre 2023.

Per garantire un’esperienza di alta qualità, l’accesso al Presepe Vivente richiederà una prenotazione, disponibile a partire dalla prima settimana di dicembre. Questo assicurerà che i visitatori possano godere appieno di questa tradizionale rappresentazione natalizia.

Presepe di luce: una terza edizione scintillante

Parallelamente al presepe vivente, il presepe di luce, giunto alla sua terza edizione, stupirà i visitatori con suggestive installazioni luminose. Il percorso luminoso attraversa luoghi emblematici di Alberobello, come il Trullo Sovrano, Piazza Curri, Corso Vittorio Emanuele, via Tenente Cucci, Piazza del Popolo e la suggestiva Villa Belvedere. Il tragitto si concluderà, come tradizione, nel cuore di Alberobello, nel Rione Aia Piccola.

Il percorso luminoso sarà accessibile liberamente dal 3 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024, tutti i giorni dal tramonto all’alba, ad eccezione del tratto finale, che non sarà accessibile dal 26 al 29 dicembre 2023.

Dettagli e Prenotazioni

Per ulteriori dettagli e prenotazioni relative al presepe vivente, è possibile visitare il sito web dabetlemmeagerusalemme.it o contattare i numeri 3313451991 e 3792281299. L’Associazione “Da Betlemme a Gerusalemme” auspica che questa celebrazione natalizia sia un invito a riscoprire la bellezza di fiorire nei luoghi in cui la vita ci conduce, donando amore e speranza alla comunità.

Un ringraziamento speciale è rivolto al Comune di Alberobello, al Sindaco Francesco De Carlo e all’Assessore agli Eventi e al Turismo Valeria Sabatelli, oltre a tutti i partner che hanno reso possibile questi progetti.

Grazie a queste celebrazioni, Alberobello si prepara a illuminare il Natale con desideri di verità, solidarietà, pace e gioia, come stelle che rischiarano il buio e donano speranza.

Alberobello vi aspetta per una festa natalizia indimenticabile, dove la magia e la tradizione si uniscono in un abbraccio caloroso. Non perdete l’opportunità di vivere la magia dei presepi di Alberobello, regalandovi momenti di autentico spirito natalizio.