Taranto 2026: Melucci annuncia il via libera del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha dichiarato oggi con grande soddisfazione che il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha approvato positivamente la candidatura della città ionica per ospitare l’edizione del 2026. La delegazione tecnica del Comune, accompagnata dal Sindaco stesso e dal Commissario straordinario di Governo e Presidente Massimo Ferrarese, è attualmente a Tirana per partecipare ai lavori degli organi esecutivi del CIJM.

Il Segretario generale del CIJM, Iakovos Filippousis, aveva già espresso la sua soddisfazione per l’aggiornamento della governance organizzativa locale, elogiando la città per aver rispettato gli accordi stipulati nel 2019 a Patrasso. Inoltre, il CIJM ha apprezzato la ricomposizione del masterplan, con particolare enfasi sulla distribuzione finanziaria e sull’allocazione delle infrastrutture necessarie per le discipline sportive, il tutto sottoposto alla Commissione di coordinamento internazionale.

Oggi è in corso una dettagliata sessione di confronto a Tirana, focalizzata sugli aspetti specifici degli impianti e sul calendario dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Sindaco Melucci ha dichiarato: “Siamo molto contenti che il Comitato internazionale stia riconoscendo gli sforzi e la qualità dell’Italia, di Taranto e della Puglia intera, per realizzare tutti insieme un evento di grande portata”.

Il primo cittadino ionico ha ribadito la necessità di concentrarsi sulle scadenze temporali e sulle esigenze delle numerose federazioni sportive dei 26 paesi aderenti al CIJM, sottolineando l’importanza di definire e rafforzare i poteri del Commissario straordinario per garantire una gestione efficiente dell’evento.

Melucci ha espresso la speranza che durante i tavoli di lavoro a Tirana, il mondo dello sport internazionale semplifichi alcune esigenze del comitato organizzatore, tra cui l’ottimizzazione del calendario e le garanzie sugli stralci funzionali dei principali progetti di Taranto.

Riguardo alla controversia sui progetti di ristrutturazione degli impianti sportivi, il Sindaco ha chiesto al Commissario straordinario di gestire le procedure di riprogettazione e cantierizzazione in modo efficiente, per risparmiare tempo e semplificare la burocrazia.

In chiusura, Melucci ha ringraziato il Presidente del CIJM, Davide Tizzano, e ha espresso gratitudine nei confronti dei dirigenti e degli uffici tecnici del Comune di Taranto, oltre al supporto ricevuto da cittadini e associazioni sportive. “La solidarietà della comunità sportiva internazionale ci conferma che abbiamo agito nel giusto per Taranto e i tarantini”, ha concluso il Sindaco.