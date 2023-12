Trovato con 1kg di materiale esplodente: minore nei guai

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato in flagranza di reato un 17enne locale, colto mentre si aggirava di notte con il volto coperto e una misteriosa busta in mano.

L’attenzione dei militari è stata attirata dalla vicinanza a un noto esercizio commerciale già vittima di attacchi esplosivi.

Durante il successivo controllo della busta, i Carabinieri hanno scoperto un ordigno artigianale di circa 1 kg, composto da un cilindro lungo circa 40 cm con un innesco. L’intervento tempestivo del Nucleo Artificieri Antisabotaggio ha svelato la potenziale pericolosità dell’esplosivo, capace di arrecare danni considerevoli.

Il giovane è stato immediatamente arrestato per detenzione e porto illegale di materiale esplosivo, evitando così il compimento di un possibile atto criminale. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dei Minorenni ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso l’Istituto per i Minorenni di Bari.

L’operazione rientra nelle azioni di contrasto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, mirate a fronteggiare la recrudescenza di gravi crimini a San Pietro Vernotico. La prontezza d’azione delle forze dell’ordine ha scongiurato un potenziale pericolo per la comunità locale.