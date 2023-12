Al Bano escluso da Sanremo 2024: amarezza per l’assenza dell’artista

L’attesa per la partecipazione di Al Bano alla prossima edizione di Sanremo è stata spenta dalla sorprendente assenza del cantante salentino tra i nomi degli artisti in gara.

Nonostante l’annuncio ufficiale di un mese fa e l’entusiasmo del cantante che si era proposto con largo anticipo, la sua presenza è venuta meno.

Dopo ben 15 partecipazioni, di cui 10 da solista e cinque in coppia con Romina Power, l’artista di Cellino San Marco sembra amareggiato e influenzato.

Sotto il Palco: Al Bano già sapeva dell’esclusione da Sanremo 2024

Per Al Bano, l’esclusione dalla lista dei 27 Big di Sanremo 2024 non è stata una sorpresa improvvisa. Il cantante confessa di aver avuto una chiara comunicazione da Amadeus, il direttore artistico del Festival, che aveva ritenuto non opportuno il suo ritorno in gara dopo il trionfo dell’anno precedente.

Nonostante le dichiarazioni di Amadeus e la comprensione da parte di Al Bano, la delusione è palpabile per l’artista salentino, che avrebbe voluto vivere ancora una volta l’adrenalina della competizione canora.

L’esperienza di Al Bano a Sanremo è stata lunga e ricca di successi, culminando con la vittoria nel 1984 con “Ci sarà”. Nonostante la mancata partecipazione come concorrente, Al Bano aveva preparato due canzoni fantastiche per l’occasione.

L’assenza del cantante da uno dei palcoscenici più prestigiosi della musica italiana lascia un vuoto notevole, e resta da vedere come il Festival si svilupperà senza la sua partecipazione attiva.